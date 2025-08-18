Athletico-PR anuncia a contratação por empréstimo do volante Élan Ricardo
Nesta segunda-feira, o Athletico-PR anunciou a contratação por empréstimo do volante colombiano Élan Ricardo, junto ao Besikitas-TUR. O jogador de 21 anos fica no Furacão até o final de junho de 2026.
Élan Ricardo vestirá a camisa 77 do Athletico e é o quinto reforço do Furacão nesta temporada. O volante chega à equipe de Odair Hellmann após seis meses no Besikitas.
No futebol turco, porém, Élan não teve oportunidades. Assim, foi emprestado ao Athletico-PR. Durante toda a sua trajetória, Élan soma 49 jogos, nove gols e três assistências. O volante foi presença constante nas categorias de base da seleção colombiana.
"Estou muito contente e alegre por chegar a este clube que é tão grande. Estou com muita vontade de mostrar o meu potencial em campo, aos torcedores e ao time, e poder contribuir", disse Élan em entrevista ao site oficial do Athletico.
Como joga Élan Ricardo?
Revelado como volante de origem, Élan também pode atuar como meia central, função que desempenhou no La Equidad. É esperado que ele seja titular no meio-campo defensivo do Athletico, um dos setores mais carentes do time de Odair Hellmann.
Ele chega para disputar posição com Raul, Patrick, Felipinho e João Cruz. É provável que Odair escale Élan como segundo volante. O jogador ainda não está regularizado no BID.
O Athletico-PR volta a campo neste sábado, às 20h30 (de Brasília), quando visita o CRB, no Estádio Rei Pelé, pela 23ª rodada da Série B. Atualmente, o Furacão está na 12ª posição, com 27 pontos, nove a menos que o Novorizontino, quarto colocado.