Após sair com dores, Murilo celebra retorno após lesão e tranquiliza: "Feliz por voltar a jogar"

O zagueiro Murilo não deve virar novo desfalque no Palmeiras para a sequência da temporada. O camisa 26 deu um susto na comissão e na torcida durante a vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo, pelo Brasileiro, no Nilton Santos, ao precisar ser substituído com dores aos 20 minutos do segundo tempo, dando lugar a Bruno Fuchs.

O jogador, inclusive, deixou o campo de maca. Murilo começou o duelo como titular ao lado de Gustavo Gómez e fez seu primeiro jogo entre os 11 iniciais depois de desfalcar o clube por quase dois meses. Ele havia feito seu último jogo no dia 23 de junho, contra o Inter Miami, pela Copa do Mundo de Clubes, quando sofreu uma lesão na coxa esquerda.

Ele voltou a ficar à disposição de Abel contra o Ceará, mas permaneceu apenas no banco, assim como contra o Universitario-PER.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Murilo Paim (@murilopaim)

"Parabéns a todos pela vitória de ontem, jogo de muita entrega, mostrando nossa identidade do começo até o fim. Feliz por voltar a jogar, ajudar meus amigos. Foram quase 2 meses de uma lesão bem complicada, mas pude vencer mais uma dificuldade, com muita força, dedicação e ajuda de toda minha família", publicou Murilo em seu perfil no Instagram.

"Agradecer o Marcelão e Homem do suco que me ajudou nesse processo de recuperação. Toda estrutura do Palmeiras, que me fez voltar mais rápido e mais forte. Obrigado Diretor (Anderson Barros) você é diferenciado. Todos jogadores que me ajudaram muito. Gratidão a meus pais e irmãos, em especial minha esposa que me ajudou tanto nesse momento que è o pior pro jogador. Senhor, Obrigado por tudo sempre, bora pra cima", concluiu.

A delegação palmeirense recebeu um dia de folga depois da vitória no Rio de Janeiro e se reapresenta nesta terça-feira, na Academia de Futebol, para dar início à preparação para o jogo contra o Universitario, pela volta das oitavas da Libertadores. A bola rola às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque.

Os atletas serão reavaliados, e Abel pode inclusive fazer mais alterações na equipe pensando em poupar o elenco após sequência desgastante. Na ida, o Verdão abriu vantagem e conquistou a vantagem por 4 a 0.