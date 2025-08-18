Topo

Após quatro anos, Crespo vai finalmente 'conhecer' Morumbis em Libertadores

Hernán Crespo, técnico do São Paulo, durante jogo contra o Atlético Nacional - Jaime SALDARRIAGA / AFP
Hernán Crespo, técnico do São Paulo, durante jogo contra o Atlético Nacional Imagem: Jaime SALDARRIAGA / AFP
do UOL

Colaboração para o UOL

18/08/2025 05h30

Hernán Crespo fará nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), contra o Atlético Nacional, o seu 65º jogo pelo São Paulo. Mas será apenas a primeira vez que ele terá a oportunidade de experenciar a atmosfera de um Morumbis lotado na Libertadores.

O que aconteceu

Será o sexto jogo de Libertadores de Crespo no estádio, mas apenas o primeiro com a presença da torcida tricolor. Nos outros cinco, todos em 2021, em sua primeira passagem pelo clube, as arquibancadas estiveram vazias por conta da pandemia da covid-19.

Naquela ocasião, Crespo levou o São Paulo às quartas de final da Libertadores. O time tricolor foi eliminado pelo arquirrival Palmeiras, com empate no Morumbis (1 a 1) e derrota no Allianz Parque (3 a 0).

O técnico argentino fez 53 jogos em sua primeira passagem, com 24 vitórias, nove empates e dez derrotas (57% de aproveitamento). Além de chegar às quartas na Libertadores, ele foi campeão paulista, alcançou as quartas na Copa do Brasil (perdeu do Fortaleza) e entregou o time na 13ª colocação do Brasileirão quando deixou o comando.

Agora, em seu 12º jogo nesta nova passagem, Crespo tem a chance de voltar a colocar o São Paulo em uma quartas de final de Libertadores. Com o empate sem gols na Colômbia, o Tricolor avança de fase com uma vitória simples. Nova igualdade leva o duelo para os pênaltis.

As melhores expectativas, seguramente vai ser uma noite importante para mim, vai ser uma experiência absolutamente nova no MorumBIS lotado. Falar de sentimento é sempre muito difícil, mas vamos ver e falar depois do jogo Hernán Crespo, em coletiva após jogo contra o Sport

Os jogos de Crespo no Morumbis, pela Libertadores:

  • 29/04/2021 - São Paulo 2 x 0 Rentistas (fase de grupos)
  • 18/05/2021 - São Paulo 0 x 1 Racing Club (fase de grupos)
  • 25/05/2021 - São Paulo 3 x 0 Sporting Cristal (fase de grupos)
  • 13/07/2021 - São Paulo 1 x 1 Racing Club (oitavas de final)
  • 10/08/2021 - São Paulo 1 x 1 Palmeiras (quartas de final)

