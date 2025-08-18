Após goleada sofrida pelo Santos, Neymar revela mensagem do filho: "Erga a cabeça"

Após a goleada sofrida pelo Santos diante do Vasco, neste domingo, Neymar compartilhou nas redes sociais uma mensagem de apoio enviada por Davi Lucca, filho mais velho do craque. No Morumbis, o Cruzmaltino venceu por 6 a 0, em duelo válido pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

"Sei que foi um dia difícil para você e para nós, mas queria que você soubesse que, nesses momentos difíceis, e quando ninguém estiver do seu lado, eu sempre estarei aqui para te apoiar. Você é mais que um excelente pai, você é um ídolo, você é minha inspiração e, mesmo nos dias em que você chora, quero que você saiba que eu te amo muito. Sempre tenha isso em mente. Tenha em mente que sua família está aqui do seu lado para te apoiar e te ajudar em todos os momentos, independente se é difícil ou bom. Você é meu pai e sempre estou aqui para você. Agora eu quero que você erga a cabeça e vá para cima deles como você sempre fez e fará. Você é f***. Te amo do fundo do meu coração", escreveu Davi Lucca em print da conversa com o pai, que postou nos stories de sua conta no Instagram.

Dentro de campo, Lucas Piton abriu o placar para o Vasco no primeiro tempo. Depois do intervalo, David ampliou para os cariocas, que cresceram na partida e marcaram um gol atrás do outro, com Philippe Coutinho (dois), Rayan e Tchê Tchê.

Após o apito final, Neymar sentou no gramado do Morumbis e escondeu o rosto. Alguns companheiros de equipe até tentaram levantar o craque, mas ele permaneceu sentado. Por fim, o craque abraçou Fernando Diniz, treinador do Vasco, e deixou o campo chorando.

"E nunca desista do seu maior sonho por pessoas que nem te conhecem ou sabem quem você é, porque você é capaz. Não use a derrota de hoje como um fracasso. Ao invés disso, use como motivação para sempre ser melhor do que ontem. Nunca se esqueça, VOCÊ É F***", completou Davi Lucca.

Neymar explica motivo das lágrimas

Com o resultado, o Santos caiu para a 15ª posição, com 21 pontos, dois a mais que o Vitória, primeiro time dentro da zona de rebaixamento e com um jogo a mais em relação ao Peixe. Por outro lado, o Vasco deixou o Z4 e subiu para a 16ª colocação, com 19 pontos.

"Vergonha. Decepcionado total com nosso jogo. Torcida está no direito de fazer todo tipo de protesto. Novamente sem chegar às vias de fato. Mas xingar, ofender... está no direito. É um sentimento de muita vergonha. Nunca tinha passado isso na minha vida. E infelizmente aconteceu. O choro é de raiva, de tudo. Infelizmente, não consegui ajudar de todas as formas. Enfim, foi uma m****. É essa a realidade", disse Neymar.

Agora, o Santos volta a campo neste domingo, às 16 horas (de Brasília), quando visita o Bahia, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena Fonte Nova. O Esquadrão de Aço é o 4º colocado, com 33 pontos.