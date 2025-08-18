Após engatar duas viagens em curto período, Palmeiras ganha fôlego com dobradinha em casa

O Palmeiras tem sido visitante indigesto na temporada e tem feito valer a pena o desgaste causado pelas viagens em sequência, como ocorreu na última semana, quando o Verdão precisou ir ao Rio de Janeiro em menos de 48h depois de chegar de uma viagem de Lima, no Peru. Nesta semana, a equipe de Abel Ferreira ganha um fôlego e tem dois compromissos em casa.

Na última semana, o Palmeiras embarcou para o Peru na terça-feira à noite, dois dias antes do confronto contra o Universitario-PER, pela ida das oitavas da Libertadores. Depois da vitória por 4 a 0, na noite de quinta-feira, a delegação chegou ao Brasil na manhã de sexta e, na noite de sábado, já foi para o Rio de Janeiro enfrentar o Botafogo.

E com uma equipe modificada contra o Glorioso, o Verdão bateu o rival por 1 a 0, no Nilton Santos, com gol de Felipe Anderson, pela 20ª rodada do Brasileirão. Abel Ferreira, inclusive reclamou do curto espaço de recuperação, chamando atenção para o desgaste da equipe com esse calendário.

"Vocês viram quantos jogadores saíram com caimbras? Viram quantos jogadores saíram? Aquilo que eu falo, se vocês quiserem ajudar os jogadores brasileiros e o futebol brasileiro, porque o gramado top, espetacular, grama sintética ou não, espetacular, mas o esforço dos jogadores é desumano, é inacreditável o que nós fazemos aos jogadores aqui no Brasil, ano após ano", disse Abel.

"Como dizem, o Brasil não é para amadores, é verdade. O futebol brasileiro, muito menos porque deixa marcas físicas e psicológicas nos nossos jogadores, nos nossos treinadores, nos nossos diretores, em todos. Como eu disse, não fez 72 horas, 12 horas de avião e viemos jogar aqui. Agora, o problema que o Botafogo vai ter é exatamente o mesmo, é ter que decidir o que é que eu faz, troca ou não troca, qual é o jogo temos que ganhar, mas o problema é que aqui tu tens que ganhar todos os jogos. Pelo menos no Palmeiras é assim. E quando não ganhas, já viram o que é que é que a casa gasta", seguiu o treinador.

Palmeiras terá sequência de dois jogos em casa

O Palmeiras volta a campo na quinta-feira, quando enfrenta o Universitario-PER, em jogo de volta das oitavas da Libertadores. A bola rola às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque. A delegação inicia a preparação para o confronto nesta segunda-feira, na Academia de Futebol.

Depois desse compromisso, o Verdão recebe o Sport, em casa, na segunda-feira, dia 25, para duelo da 21ª rodada do Brasileirão, às 19 horas.