Alcaraz vence Masters de Cincinnati com desistência de Sinner na final

(Reuters) - O espanhol Carlos Alcaraz venceu o Masters de Cincinnati depois que o italiano Jannik Sinner, cabeça de chave número 1, desistiu da partida quando perdia por 5-0 no primeiro set da final, nesta segunda-feira.

Alcaraz, segundo cabeça de chave do torneio, conquistou seu terceiro título de Masters 1000 da temporada, depois de ter vencido em Monte Carlo e Roma.

Sinner, que parecia desconfortável desde o início da partida sob o calor escaldante, desistiu após 23 minutos de jogo, levantando preocupações sobre sua condição física poucos dias antes de começar a defender seu título do Aberto dos EUA.

As partidas de simples no Grand Slam em Nova York começam no domingo.

Também não ficou claro se o italiano estará em forma para fazer parceria com Katerina Siniakova no renovado evento de duplas mistas em Flushing Meadows, que será realizado na terça e quarta-feira.

(Reportagem de Janina Nuno Rios, na Cidade do México)