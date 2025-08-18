Topo

Alcaraz pode tirar Sinner do primeiro posto do ranking mundial se vencer o US Open

18/08/2025 18h35

O tradicional US Open, quarto Grand Slam do tênis no ano, poderá apontar um novo número 1. O espanhol Carlos Alcaraz tema chance de desbancar o italiano Jannik Sinner, caso se torne o campeão no dia 7.

Com a conquista inédita do Cincinnati Open, nesta segunda-feira, exatamente sobre Sinner, Alcaraz diminuiu a diferença no ranking da ATP para 1.890 pontos. O italiano soma 11.480, contra 9.590 do espanhol.

Em Nova York, Alcaraz defende apenas 50 pontos porque perdeu ano passado logo na segunda rodada, frente ao holandês Botic Van de Zandschulp.

Sinner foi campeão em 2024 e tem 2.000 pontos para defender. Com isso, o italiano só pode perder pontos, caso não conquiste o título.

Os dois jogadores somam cinco duelos. Com a vitória em Cincinnati, na qual Sinner abandonou quando perdi por 5/0 no primeiro set, passando mal, Alcaraz tem três vitórias, contra duas do italiano.

