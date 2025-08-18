Abel ainda não cede publicamente a apelo de Leila sobre renovar contrato

O técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, ainda não cede publicamente ao desejo da presidente Leila Pereira a respeito da renovação contratual com o clube.

O que aconteceu

O técnico bate na tecla de que não é o momento de cravar que irá assinar um novo contrato com o Palmeiras, mesmo faltando seis meses para o fim do vínculo atual.

No que dependesse de Leila, o treinador já teria firmado a prorrogação do vínculo até o fim de 2027, quando acaba o mandato dela.

Abel insiste que essa decisão será tomada segundo o desejo da família.

O discurso na diretoria do Palmeiras é que a parte financeira já foi resolvida. Mas o técnico precisa pegar a caneta e colocar assinatura no papel.

O desejo do Palmeiras é que Abel assine logo para evitar incertezas ao término da temporada. Se por acaso a relação acabar, Leila teria pouco tempo para preparar a substituição e o planejamento para 2026.

Em relação ao meu contrato, se fico ou não fico esse ano, quem vai decidir é minha família. Mas não é momento para decidirmos o que quer que seja. O importante não foi nem nunca será o Abel. O mais importante será sempre o que for o melhor para o Palmeiras . Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, em entrevista coletiva

Declaração de amor após acordo sobre quebra de pré-contrato

A cautela de Abel sobre a assinatura do novo contrato, por outro lado, veio na mesma ocasião em que o português fez uma declaração de amor e comprometimento ao Palmeiras.

Ele foi perguntado pelo UOL após a vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo a respeito do acordo entre Palmeiras e Al-Sadd, do Qatar, para compensar o descumprimento do pré-contrato do treinador com o clube catari, ao fim de 2023.

"No final de 2023, tive mais uma vez a possibilidade de sair. Em condições extraordinárias. (...) No final de 2023, depois de sermos campeões, contra o Cruzeiro, no Mineirão, eu disse: "eu fico". Essa imagem está por todo lado. Fiquei pelos meus jogadores, por todo o estafe, e pela nossa torcida. Fico porque sou um treinador de relações, de projeto. A maior prova de amor não é dizer todos os dias eu te amo, mas escolher ficar mesmo quando era mais fácil ir embora, como outros treinadores fizeram na mesma situação que eu", disse Abel.

Nesta semana, o foco do treinador está na Libertadores. Após a vitória contra o Botafogo, o time vai receber o Universitário, do Peru, na quinta-feira, com a tranquilidade de ter feito 4 a 0 no jogo de ida das oitavas de final, fora de casa.