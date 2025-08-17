Weverton se destaca, Palmeiras vence Botafogo e dorme na vice-liderança do Brasileirão
O Palmeiras venceu o Botafogo neste domingo, por 1 a 0, em duelo válido pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro e chegou ao sétimo jogo seguido sem derrotas na competição continental. Felipe Anderson, no primeiro tempo, anotou o gol palmeirense no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ).
O goleiro Weverton foi um dos destaques do Verdão no jogo. Antes do gol alviverde, protagonizou uma grande defesa para evitar que o Botafogo abrisse o placar em uma finalização de Joaquín Correa cara a cara.
Situação na tabela do Brasileirão
A vitória deixa o Palmeiras com 39 pontos e, com isso, o Verdão assume a vice-liderança, deixando o Cruzeiro para trás, com 37. A Raposa ainda entra em campo nesta rodada, contra o Mirassol, na segunda-feira. O Botafogo, por sua vez, se mantém em quinto lugar, com 29 pontos.
Próximos jogos de Botafogo e Palmeiras
Ambas as equipes viram a chave para o jogo de volta das oitavas de final da Libertadores e entram em campo na quinta-feira. O Botafogo visita a LDU, às 19 horas (de Brasília), no Estádio Rodrigo Paz Delgado. Na ida, a equipe carioca conquistou a vantagem por 1 a 0. Já o Palmeiras recebe o Universitario-PER, no Allianz Parque, às 21h30, com a vantagem de 4 a 0.
Já pela 21ª rodada do Brasileirão, o Botafogo duela com o Juventude, no próximo domingo (24), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), às 18h30. Enquanto o Palmeiras enfrenta o Sport, no Allianz Parque, no dia 25, às 19 horas.
Como foi o jogo?
Primeiro tempo
Logo no primeiro minuto, o Palmeiras teve uma chance na bola parada. Aníbal Moreno levantou a bola na área, mas a arbitragem anotou impedimento no ataque palmeirense, e defesa afastou. O Botafogo respondeu em seguida. Marlon Freitas bateu da entrada da área e Weverton fez defesa segura. Aos nove, depois de cobrança de escanteio de Facundo Torres, Gómez ajeitou de cabeça, Vitor Roque dominou bonito e mandou perto da trave de John.
O Botafogo voltou a levar perigo aos 23 minutos. Piquerez saiu jogando errado, Allan tabelou com Nathan e acionou Joaquín Correa, que invadiu a área após levar a melhor sobre Gómez e Piquerez. Ele saiu cara a cara com Weverton, finalizou e viu o goleiro fazer uma defesaça. Aos 42, Rodríguez cruzou pela esquerda para Mateo Ponte, que apareceu livre na pequena área e bateu para fora.
O Palmeiras tinha dificuldades de criar e chegar ao ataque. Contudo, após os sustos, deu boa resposta e, aos 44, Felipe Anderson abriu o placar. Facundo Torres recuperou a bola no campo de defesa e iniciou o contra-ataque. Flaco recebeu pelo meio e abriu na esquerda com Vitor Roque, que tocou por cima para Felipe Anderson. O camisa 7 ganhou de Barboza na corrida, invadiu a área e bateu para o gol para fazer 1 a 0.
Segundo tempo
Aos dois minutos da etapa final, o Palmeiras assustou John. Felipe Anderson acionou Facundo Torres pela esquerda e o uruguaio cruzou para Flaco López, que cabeceou próximo o travessão. Com 15 no relógio, Savarino recebeu pelo meio e bateu de fora da área, mas viu Weverton espalmar. Na sequência, Vitor Roque perdeu grande chance. O camisa 9 puxou contra-ataque, tabelou com Flaco e soltou a pancada de dentro da área para defesa de John.
O Botafogo teve chegada perigosa aos 30. O Glorioso teve rápida troca de passes pela direita, Joaquín Correa acionou Mateo Ponte em profundidade, ele tocou para trás para Savarino, que tentou a finalização, mas mandou em cima de Gómez. Nos acréscimos, Savarino soltou uma pancada por cima do gol e Weverton deu um toque e mandou para fora.
Por pouco, logo depois, Luighi não fez o segundo do Verdão. Mauricio acionou Allan, que cruzou na área, mas a Cria da Academia não alcançou a bola para concluir a gol.
FICHA TÉCNICA:
BOTAFOGO 0X1 PALMEIRAS
Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)
Data: 17 de agosto de 2025 (domingo)
Horário: às 20h30 (de Brasília)
Árbitro: Davi De Oliveira Lacerda (ES)
Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Douglas Pagung (ES)
VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)
Cartão vermelho: Nenhum
Cartões amarelos: Danilo (Botafogo); Aníbal Moreno e Murilo (Palmeiras)
Gol: Felipe Anderson, aos 44? do 1°T (Palmeiras)
BOTAFOGO: John, Mateo Ponte (Vitinho), Alexander Barboza (Jeffinho), Marçal e Alex Telles; Marlon Freitas, Allan (Danilo), e Santiago Rodríguez (Savarino); Nathan Fernandes, Joaquin Corrêa e Matheus Martins.
Técnico: Davide Ancelotti
PALMEIRAS: Weverton; Khellven (Giay), Gustavo Gómez, Murilo (Bruno Fuchs) e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista e Felipe Anderson (Allan); Facundo Torres, Flaco López (Mauricio) e Vitor Roque (Luighi).
Técnico: Abel Ferreira