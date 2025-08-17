Volta Redonda x CRB pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, arbitragem e histórico
Nesta segunda-feira, o Volta Redonda recebe o CRB, pela 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para as 19h (de Brasília), no Estádio Municipal General Raulino de Oliveira.
Veja mais detalhes sobre onde assistir, estatísticas, escalação e histórico de confrontos.
Onde assistir Volta Redonda x CRB ao vivo?
- Streaming: Disney+
Como chega o Volta Redonda para o confronto
Na Série B do Campeonato Brasileiro, o Volta Redonda vem de dois jogos sem vencer e abre a zona de rebaixamento, na 17ª posição, com 22 pontos em 21 partidas disputadas.
Como chega o CRB para o confronto
Eliminado da Copa do Brasil pelo Cruzeiro, o CRB dará continuidade no calendário do futebol brasileiro somente na disputa da Série B. Na competição, vem de uma vitória diante do Athletic (1 a 0) e ocupa a 10ª colocação, com 28 pontos.
Histórico de confrontos entre Volta Redonda x CRB
As equipes se enfrentaram apenas três vezes, com vantagem mínima do CRB, que venceu duas vezes. Já o Volta redonda triunfou apenas uma vez.
Arbitragem de Volta Redonda x CRB
- Árbitro: Lucas Casagrande
- Assistentes: Sidmar dos Santos Meurer e Denise Akemi Simoes de Oliveira
- VAR: Emerson de Almeida Ferreira
Ficha técnica de Volta Redonda x CRB
Jogo: Volta Redonda x CRB
Campeonato: 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro
Data: 18 de agosto de 2025, segunda-feira
Horário: 19h (de Brasília)
Local: Estádio Municipal General Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.
Onde assistir: Disney+