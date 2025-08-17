Topo

Esporte

Volta Redonda x CRB pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, arbitragem e histórico

17/08/2025 20h00

Nesta segunda-feira, o Volta Redonda recebe o CRB, pela 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para as 19h (de Brasília), no Estádio Municipal General Raulino de Oliveira.

Veja mais detalhes sobre onde assistir, estatísticas, escalação e histórico de confrontos.

Onde assistir Volta Redonda x CRB ao vivo?

  • Streaming: Disney+

Como chega o Volta Redonda para o confronto

Na Série B do Campeonato Brasileiro, o Volta Redonda vem de dois jogos sem vencer e abre a zona de rebaixamento, na 17ª posição, com 22 pontos em 21 partidas disputadas.

Como chega o CRB para o confronto

Eliminado da Copa do Brasil pelo Cruzeiro, o CRB dará continuidade no calendário do futebol brasileiro somente na disputa da Série B. Na competição, vem de uma vitória diante do Athletic (1 a 0) e ocupa a 10ª colocação, com 28 pontos.

Histórico de confrontos entre Volta Redonda x CRB

As equipes se enfrentaram apenas três vezes, com vantagem mínima do CRB, que venceu duas vezes. Já o Volta redonda triunfou apenas uma vez.

Arbitragem de Volta Redonda x CRB

  • Árbitro: Lucas Casagrande

  • Assistentes: Sidmar dos Santos Meurer e Denise Akemi Simoes de Oliveira

  • VAR: Emerson de Almeida Ferreira

Ficha técnica de Volta Redonda x CRB

Jogo: Volta Redonda x CRB

Campeonato: 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

Data: 18 de agosto de 2025, segunda-feira

Horário: 19h (de Brasília)

Local: Estádio Municipal General Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.

Onde assistir: Disney+

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Esporte

Mirassol x Cruzeiro pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas e escalações

Volta Redonda x CRB pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, arbitragem e histórico

Athletic x Criciúma: onde assistir ao vivo, estatísticas, arbitragem e histórico

Santos x Atlético-MG pelo Brasileirão A2 feminino: onde assistir ao vivo, estatísticas, ingressos e histórico

Paolini confirma favoritismo, vence a 36ª do mundo e enfrenta Swiatek na decisão de Cincinnati

Cianorte e Mixto empatam em primeiro jogo das oitavas da Série D

Palmeiras terá Khellven e Felipe Anderson titulares para enfrentar o Botafogo; veja escalações

Palmeiras tem dupla 'Flaco Roque', e Botafogo escala time misto

Transmissão ao vivo de Botafogo x Palmeiras pelo Brasileirão: veja onde assistir

Mattos vê goleada como "tragédia", pede perdão à torcida e coloca Santos no mercado por novo técnico

Balbuena marca gol em seu 2º jogo pelo Grêmio e comemora: "Trabalho deu certo"