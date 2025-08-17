Volta Redonda x CRB pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, arbitragem e histórico

Nesta segunda-feira, o Volta Redonda recebe o CRB, pela 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para as 19h (de Brasília), no Estádio Municipal General Raulino de Oliveira.

Veja mais detalhes sobre onde assistir, estatísticas, escalação e histórico de confrontos.

?? A preparação foi finalizada! A delegação Regatiana já está a caminho do Aeroporto Zumbi dos Palmares, com destino à cidade de Volta Redonda. Avante meu Galo! ??????? pic.twitter.com/tpRjkmQNGb ? CRB (@CRBoficial) August 17, 2025

Onde assistir Volta Redonda x CRB ao vivo?

Streaming: Disney+

Como chega o Volta Redonda para o confronto

Na Série B do Campeonato Brasileiro, o Volta Redonda vem de dois jogos sem vencer e abre a zona de rebaixamento, na 17ª posição, com 22 pontos em 21 partidas disputadas.

Como chega o CRB para o confronto

Eliminado da Copa do Brasil pelo Cruzeiro, o CRB dará continuidade no calendário do futebol brasileiro somente na disputa da Série B. Na competição, vem de uma vitória diante do Athletic (1 a 0) e ocupa a 10ª colocação, com 28 pontos.

Histórico de confrontos entre Volta Redonda x CRB

As equipes se enfrentaram apenas três vezes, com vantagem mínima do CRB, que venceu duas vezes. Já o Volta redonda triunfou apenas uma vez.

Arbitragem de Volta Redonda x CRB

Árbitro: Lucas Casagrande

Lucas Casagrande Assistentes: Sidmar dos Santos Meurer e Denise Akemi Simoes de Oliveira

Sidmar dos Santos Meurer e Denise Akemi Simoes de Oliveira VAR: Emerson de Almeida Ferreira

Ficha técnica de Volta Redonda x CRB

Jogo: Volta Redonda x CRB



Campeonato: 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro



Data: 18 de agosto de 2025, segunda-feira



Horário: 19h (de Brasília)



Local: Estádio Municipal General Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.



Onde assistir: Disney+