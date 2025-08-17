Vitor Roque ouve elogios de Galvão e agradece: 'Prazer falar com o senhor'
Após a vitória do Palmeiras sobre o Botafogo, Vitor Roque conversou com Galvão Bueno durante a entrevista pós-jogo e foi muito elogiado.
O que aconteceu
Galvão disse que os times que não quiseram Vitor Roque vão se arrepender. O narrador destacou que o atacante une "técnica e força" e que "tem muito potencial".
Aparentemente envergonhado, Vitor Roque agradeceu os elogios com cordialidade. "É um prazer falar com o senhor. Obrigado pelas palavras".
O atacante ainda falou sobre o bom momento, a partir da formação da dupla com Flaco López. Atuando junto do argentino nos últimos três jogos, Vitor Roque marcou dois gols e deu duas assistências.
Galvão, é um prazer falar com o senhor. Obrigado pelas palavras. Estou feliz, feliz pela assistência, pela vitória, é um prazer receber um elogio do senhor.
Os dois [Flaco López e eu] estão fazendo um bom trabalho. É mais fácil jogar com um companheiro do lado e o importante é ajudar o Palmeiras. A gente brinca com o Abel, mas é trabalho, no dia a dia a gente se entende e a dupla vai dar muitos frutos.
Vitor Roque, em entrevista ao Prime Video