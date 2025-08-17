Topo

Vitor Roque comemora assistência e valoriza vitória do Palmeiras sobre o Botafogo: "Adversário direto"

17/08/2025 22h54

O Palmeiras venceu o Botafogo por 1 a 0 na noite deste domingo, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Nilton Santos. O atacante Vitor Roque, que deu assistência para Felipe Anderson balançar a rede, chegou à quarta participação em gol em três jogos, valorizou a vitória fora de casa e já projetou o compromisso pela Libertadores.

"O Botafogo é um adversário direto, então é muito importante vencer, ainda mais fora de casa. Agora é focar na Libertadores, que também é muito importante para nós" declarou à Amazon Prime.

"Feliz pela assistência e pela vitória. Atacante quer sempre marcar, mas estou feliz pela partida, por ter contribuído e pelo Palmeiras ter saído vitorioso desse jogo", seguiu.

Com o resultado, o Palmeiras chegou ao sétimo jogo de invencibilidade no Brasileirão, com três vitórias consecutivas. Assim, alcançou os 39 pontos e assumiu a vice-liderança, ficando a quatro de distância do líder Flamengo. O Cruzeiro, com 37, ainda joga contra o Mirassol, nesta segunda-feira.

Agora, o Verdão passa a focar na Libertadores e entra em campo na quinta-feira para confirmar a vaga nas quartas de final. Palmeiras e Universitario-PER se enfrentam na quinta-feira, no Allianz Parque, às 21h30 (de Brasília). O Verdão está com a classificação encaminhada depois de fazer 4 a 0 na ida.

"Temos elenco e condições para chegar à final e é passo a passo. Tem um próximo jogo, está 4 a 0, mas é com muita humildade e trabalho tentar a classificação para as quartas", afirmou.

Vitor Roque volta a exaltar dupla de ataque com Flaco

Vitor Roque e Flaco López vivem bom momento formando a dupla de ataque do Palmeiras. Contra o Botafogo, foram titulares pela segunda vez.  Apesar de não terem marcado nessa ocasião, ambos participaram da jogada do gol de Felipe Anderson.

"Os dois (ele e Flaco López) estão fazendo bom trabalho. É mais fácil jogar com um companheiro ao lado e o mais importante ajudar o Palmeiras. Às vezes brincamos com o Abel, mas é trabalho, nós dois nos entendendo e tenho certeza que vai dar muitos frutos", finalizou.

