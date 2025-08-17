UFC Casa Branca: Dana White revela confiança em McGregor e cautela com Jon Jones

Ainda sem nomes definidos para o aguardado card do UFC na Casa Branca, previsto para 2026, Dana White já deu indícios de quem tem mais chances de ocupar uma vaga no evento entre as superestrelas da companhia: Conor McGregor. Em entrevista ao programa 'The Jim Rome Show', o presidente do Ultimate elogiou o comprometimento do irlandês e demonstrou cautela ao comentar uma eventual participação de Jon Jones.

Segundo o dirigente, McGregor - afastado do octógono desde 2021 - possui um histórico de entrega com a organização e, salvo em casos de lesão, sempre esteve presente quando necessário. A declaração contrasta com a avaliação feita sobre Jones, ex-campeão dos meio-pesados (93 kg) e dos pesados, que ao longo da carreira protagonizou diversos cancelamentos de última hora, motivados por lesões, problemas pessoais e recusas em cima da hora.

"Confio no Conor. Conor McGregor nunca, jamais - a menos que esteja seriamente lesionado - deixou de cumprir. Ele sempre entregou. Com Jon, sou um pouco mais cético", afirmou White.

Ambos os atletas estão novamente inscritos no programa de controle antidoping da organização, o que viabilizaria um possível retorno ao cage com tempo hábil para preparação. No entanto, até o momento, nenhum plano oficial foi anunciado.

Reunião com o presidente

Antes de pensar em casamentos de lutas, White aguarda uma reunião com o presidente Donald Trump, marcada para o dia 28 de agosto. O encontro será o primeiro passo formal para a realização do evento, que deve integrar as celebrações pelos 250 anos da Independência dos Estados Unidos. De acordo com o CEO do UFC, os planos estruturais e visuais do show já estão definidos, restando apenas a aprovação do chefe de Estado.

"Tenho todas as projeções, tudo pronto para mostrar a ele e buscar aprovação. Ele pode adicionar, tirar, o que quiser", explicou.

Até lá, a escalação do card segue indefinida - mas o interesse de superastros como 'The Notorious' e 'Bones' já movimenta os bastidores do que promete ser um dos eventos mais simbólicos da história da franquia. O cenário político e o ineditismo da proposta podem transformar a ocasião em um marco dentro e fora do mundo das lutas.

