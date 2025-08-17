Transmissão ao vivo de Santos x Vasco pelo Brasileirão: veja onde assistir
Santos e Vasco medem forças na tarde de hoje, às 16h (de Brasília), no Morumbis, em São Paulo, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Onde assistir? A transmissão ao vivo do jogo será feita pela Globo (TV aberta —exceto Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Santa Catarina) e Premiere (pay-per-view).
O Santos tenta engatar uma sequência positiva. O Peixe vem de duas vitórias seguidas, a última por 2 a 1 sobre o Cruzeiro, em Belo Horizonte.
O Vasco atravessa um momento ruim. Já são cinco jogos sem vencer. O Cruz-Maltino ficou no empate em 1 a 1 com Atlético-MG, em São Januário, na rodada passada.
Santos x Vasco -- Campeonato Brasileiro
- Data e hora: 17 de agosto, às 16h (de Brasília)
- Local: Morumbis, em São Paulo (SP)
- Transmissão: Globo (TV aberta --exceto Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Santa Catarina) e Premiere (pay-per-view)