Transmissão ao vivo de Manchester United x Arsenal pelo Inglês: veja onde assistir

Colaboração para o UOL, em São Paulo

Manchester United e Arsenal medem forças hoje, às 12h30 (de Brasília), no Old Trafford, em Manchester, pela 1ª rodada do Campeonato Inglês.

Onde assistir? ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma) transmitem o jogo ao vivo.

O Manchester United tenta uma retomada. O time inicia a Premier League após terminar a última edição apenas em 15º lugar, com 42 pontos.

O Arsenal mira o topo. Vice-campeão com 74 pontos na temporada passada, os Gunners buscam encerrar o jejum que dura desde 2003/04, quando levantaram o último título inglês.

