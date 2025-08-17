Topo

Transmissão ao vivo de Manchester United x Arsenal pelo Inglês: veja onde assistir

Viktor Gyokeres é uma das novidades do Arsenal na temporada Imagem: Glyn KIRK / AFP
Colaboração para o UOL, em São Paulo

17/08/2025 11h00

Manchester United e Arsenal medem forças hoje, às 12h30 (de Brasília), no Old Trafford, em Manchester, pela 1ª rodada do Campeonato Inglês.

Onde assistir? ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma) transmitem o jogo ao vivo.

O Manchester United tenta uma retomada. O time inicia a Premier League após terminar a última edição apenas em 15º lugar, com 42 pontos.

O Arsenal mira o topo. Vice-campeão com 74 pontos na temporada passada, os Gunners buscam encerrar o jejum que dura desde 2003/04, quando levantaram o último título inglês.

Manchester United x Arsenal -- Campeonato Inglês

  • Data e hora: 16 de agosto, às 12h30 (de Brasília)
  • Local: Old Trafford, em Manchester (ING)
  • Transmissão: ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming --de acordo com as condições da plataforma)

