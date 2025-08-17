Transmissão ao vivo de Internacional x Flamengo pelo Brasileirão: veja onde assistir

Colaboração para o UOL, em São Paulo

Internacional e Flamengo medem forças na noite de hoje, às 18h30 (de Brasília), no Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? A partida será transmitida ao vivo com exclusividade pelo Premiere (pay-per-view).

Inter e Flamengo voltaram a se enfrentar em uma série de três jogos. No primeiro, pelas oitavas da Libertadores, o Rubro-Negro venceu por 1 a 0 no Maracanã. A decisão será na próxima quarta-feira (20) no mata-mata.

O Colorado vem numa reação no Brasileirão. Conquistou três vitórias em cinco rodadas e venceu o Red Bull Bragantino por 3 a 1 no último jogo, longe de Porto Alegre.

O Flamengo é o líder. Os cariocas venceram quatro dos últimos cinco compromissos, incluindo o 2 a 1 sobre o Mirassol, pela última rodada, no Rio.

Internacional x Flamengo -- Campeonato Brasileiro