Transmissão ao vivo de Internacional x Flamengo pelo Brasileirão: veja onde assistir
Internacional e Flamengo medem forças na noite de hoje, às 18h30 (de Brasília), no Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Onde assistir? A partida será transmitida ao vivo com exclusividade pelo Premiere (pay-per-view).
Inter e Flamengo voltaram a se enfrentar em uma série de três jogos. No primeiro, pelas oitavas da Libertadores, o Rubro-Negro venceu por 1 a 0 no Maracanã. A decisão será na próxima quarta-feira (20) no mata-mata.
O Colorado vem numa reação no Brasileirão. Conquistou três vitórias em cinco rodadas e venceu o Red Bull Bragantino por 3 a 1 no último jogo, longe de Porto Alegre.
O Flamengo é o líder. Os cariocas venceram quatro dos últimos cinco compromissos, incluindo o 2 a 1 sobre o Mirassol, pela última rodada, no Rio.
Internacional x Flamengo -- Campeonato Brasileiro
- Data e hora: 17 de agosto, às 18h30 (de Brasília)
- Local: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)
- Transmissão: Premiere (pay-per-view)