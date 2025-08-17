Transmissão ao vivo de Botafogo x Palmeiras pelo Brasileirão: veja onde assistir
Botafogo e Palmeiras medem forças na noite de hoje, às 20h30 (de Brasília), no Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Onde assistir? O Amazon Prime (streaming —de acordo com as condições da plataforma) transmite o jogo ao vivo.
Botafogo e Palmeiras se reencontram após o Mundial de Clubes. No duelo, o Alviverde avançou com vitória por 1 a 0 na prorrogação, gol do atacante Paulinho.
O Glorioso vem se recuperando e está próximo ao G4. Os cariocas venceram o Fortaleza por 5 a 0 na última rodada.
O Palmeiras está na briga pelas primeiras posições. O Alviverde engatou uma sequência positiva e superou o Ceará por 2 a 1, no último compromisso no nacional.
Botafogo x Palmeiras -- Campeonato Brasileiro
- Data e hora: 17 de agosto, às 20h30 (de Brasília)
- Local: Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)
- Transmissão: Amazon Prime (streaming --de acordo com as condições da plataforma)
Ao assinar o serviço de streaming pelo nosso link, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso.