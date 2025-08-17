Topo

Esporte

Transmissão ao vivo de Atlético-MG x Grêmio pelo Brasileirão: veja onde assistir

Cuca comanda o Atlético-MG - Gilson Lobo/AGIF
Cuca comanda o Atlético-MG Imagem: Gilson Lobo/AGIF
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

17/08/2025 14h15

Atlético-MG e Grêmio medem forças na tarde de hoje, às 16h (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? A transmissão ao vivo do jogo será feita pela Globo (TV aberta —para Minas Gerais [exceto Juiz de Fora], Rio Grande do Sul e Santa Catarina) e Premiere (pay-per-view).

Relacionadas

Copa do Brasil: Sorteio coloca três maiores campeões vivos do mesmo lado

Grêmio ouve nova negativa do Al Rayyan e desiste de Róger Guedes

Hernan: Mano entregou o cargo após derrota do Grêmio para o Sport

O Atlético-MG tenta embalar no Brasileirão. O Galo soma duas rodadas de invencibilidade e vem de empate por 1 a 1 com o Vasco, em São Januário.

O Grêmio despencou nas últimas rodadas e tenta sair do sufoco. Após perder em casa para o Sport por 1 a 0, o Tricolor busca se afastar da zona de rebaixamento.

Atlético-MG x Grêmio -- Campeonato Brasileiro

  • Data e hora: 17 de agosto, às 16h (de Brasília)
  • Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)
  • Transmissão: Globo (TV aberta --para Minas Gerais [exceto Juiz de Fora], Rio Grande do Sul e Santa Catarina) e Premiere (pay-per-view)

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Esporte

Onde vai passar Botafogo x Palmeiras pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

Com reforço, São Paulo se reapresenta e abre preparação para pegar o Atlético Nacional

Com quatro brasileiros em campo, Arsenal vence United em Old Trafford pela Premier League

Arsenal vence clássico contra o Manchester United na estreia pelo Inglês

CBF divulga áudios do VAR de mais de oito minutos em checagem de gol do Corinthians; veja

Arsenal marca cedo e bate United no primeiro clássico do Campeonato Inglês

Campeão mundial Chelsea é parado pelo Crystal Palace em estreia na Premier League

Transmissão ao vivo de Atlético-MG x Grêmio pelo Brasileirão: veja onde assistir

Transmissão ao vivo de Santos x Vasco pelo Brasileirão: veja onde assistir

Romário cita Vitor Roque como possível centroavante da seleção

Torcidas organizadas de Palmeiras e Corinthians entram em confronto na Dutra