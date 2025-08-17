Transmissão ao vivo de Atlético-MG x Grêmio pelo Brasileirão: veja onde assistir

Colaboração para o UOL, em São Paulo

Atlético-MG e Grêmio medem forças na tarde de hoje, às 16h (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? A transmissão ao vivo do jogo será feita pela Globo (TV aberta —para Minas Gerais [exceto Juiz de Fora], Rio Grande do Sul e Santa Catarina) e Premiere (pay-per-view).

O Atlético-MG tenta embalar no Brasileirão. O Galo soma duas rodadas de invencibilidade e vem de empate por 1 a 1 com o Vasco, em São Januário.

O Grêmio despencou nas últimas rodadas e tenta sair do sufoco. Após perder em casa para o Sport por 1 a 0, o Tricolor busca se afastar da zona de rebaixamento.

Atlético-MG x Grêmio -- Campeonato Brasileiro