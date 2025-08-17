Topo

Esporte

Torcida do Palmeiras sofre tentativa de emboscada no trajeto ao Rio

Beatriz Cesarini
do UOL

Do UOL, em São Paulo

17/08/2025 12h21

Na manhã deste domingo, torcedores do Palmeiras sofreram uma tentativa de emboscada de uma organizada de outro time de futebol na BR-116 ainda não identificado. A polícia rodoviária federal estava fazendo a escolta dos palmeirenses e conteve a situação.

O que aconteceu

Um grupo de torcedores uniformizados do Palmeiras estava se dirigindo ao Rio de Janeiro, onde o Verdão enfrenta o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro neste domingo.

Cerca de 14 ônibus com a torcida organizada do Palmeiras foram escoltados pela polícia rodoviária federal no trajeto de São Paulo ao Rio. Por volta das 9h, segundo informações das autoridades, alguns torcedores de outro time desembarcaram de veículos no meio da estrada em uma tentativa de emboscada contra os palmeirenses

A situação ocorreu no km 206 da BR-116. Os torcedores da equipe ainda não identificada utilizavam bombas e rojões. A situação foi controlada e o comboio seguiu ao Rio de Janeiro.

Não houve confronto direto e nem vítimas.

A situação foi prontamente controlada pelas equipes operacionais da PRF, permitindo que o comboio retomasse o trajeto de forma segura e seguisse conforme o planejamento para o estado do Rio de Janeiro. As equipes permanecem em acompanhamento para garantir a segurança da viagem.
Polícia Rodoviária Federal em nota oficial

Esta ação segue sob investigação do Ministério Público de São Paulo

