Torcedores do Palmeiras sofrem tentativa de emboscada a caminho do Rio

A caravana de torcedores organizados do Palmeiras sofreu uma tentativa de emboscada a na Rodovia Dutra, na altura do km 206, em Guarulhos, a caminho do Rio de Janeiro para acompanhar o duelo com o Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro.

Em um vídeo que está sendo circulado nas redes sociais, integrantes da principal Organizada do Palmeiras, a Mancha Verde, aparecem na rodovia, em meio à tentativa de emboscada, recolhendo objetos que pudessem servir como arma em um confronto, como paus e pedras.

Em um determinado momento, um dos membros da torcida pede para que um carro que passava no local dar a volta: "Dá a volta que a gente vai pegar a Gaviões", indicando um confronto com a torcida do Corinthians.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a situação foi controlada, não chegando a haver combate entre os grupos na Dutra. A PRF, entretanto, não confirmou os responsáveis pelo ataque, que foram dispersados.

De acordo com a PRF, 14 ônibus compunham a caravana de torcedores do Palmeiras, que conseguiram retomar seu caminho rumo ao Rio de Janeiro.

Palmeiras e Botafogo se enfrentam neste domingo, às 20h30 (de Brasília), no estádio Nilton Santos, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida é um confronto direto pelas primeiras posições do torneio, já que o Verdão figura em terceiro lugar, enquanto o Fogão aparece em quinto.