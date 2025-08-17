Sporting atropela o Arouca e assume a liderança do Português

Pela segunda rodada do Campeonato Português, o Sporting aplicou uma goleada de 6 a 0 sobre o Arouca, neste domingo. Ricardo Mangas, Luis Suárez e Francisco Trincão marcaram duas vezes cada para o time da casa no Estádio José Alvalade. Os visitantes atuaram com um a menos desde os 30 minutos da etapa inicial.

? ??? ???????? numa grande exibição da nossa equipa esta noite em Alvalade ? ? Mangas (2), Suárez (2) e Trincão (2)

? 6-0 ? // #SCPFCA pic.twitter.com/e7VrhfOm3Y ? Sporting CP (@SportingCP) August 17, 2025

Com o resultado, o Sporting chega aos seis pontos e assume a liderança do Português. Já o Arouca cai para a 10ª posição da tabela, com três unidades.

Pela terceira rodada do torneio local, o Sporting visita o Nacional no próximo sábado, às 14h (de Brasília), no Estádio da Madeira. O Arouca, por sua vez, disputa os playoffs da Liga Europa nesta quinta-feira, contra o Lincoln Reds, no Estádio Algarve, às 16h.

Os gols do jogo

Aos 20 minutos de jogo, Luis Suárez dividiu com o goleiro Valido na entrada da área e Ricardo Mangas ficou pegou a sobra. Com o arqueiro rendido, o lateral esquerdo apenas teve o trabalho de colocar a bola no fundo das redes.

Após 10 minutos, Dylan Nandin acertou a barriga de Inácio com a sola da chuteira dentro de sua área, o que resultou em expulsão e pênalti para o Sporting. Luis Suárez foi para a cobrança e converteu.

Já aos 45 da primeira etapa, Inácio tocou para Trincão na entrada da área. O atacante recebeu e bateu firme, sem chances para Valido. Aos cinco do segundo tempo, Vagiannidis cruzou para Ricardo Mangas, que entrou sozinho e estufou as redes.

Aos 17 da etapa complementar, Luis Suárez recebeu de Quenda dentro da área e chutou com força para marcar mais um. Aos 31, Quenda tocou para Trincão bater com categoria e anotar o sexto do Sporting.

Veja outros resultados pelo Português neste domingo:

Rio Ave 1 x 1 Nacional



Alverca 0 x 3 Braga



Santa Clara 0 x 1 Moreirense