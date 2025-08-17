Sob o brilho de Neymar e com time em evolução, Santos busca 3ª vitória seguida contra o Vasco

Com o seu camisa 10 em alta e um time que começa a se ajustar em campo, o Santos busca algo inédito em sua campanha nesta edição do Campeonato Brasileiro: alcançar a terceira vitória seguida para se distanciar do risco de rebaixamento e mirar outros horizontes. Disposto a cumprir essa meta, a equipe comandada pelo técnico Cleber Xavier conta ainda com a força do MorumBis para receber o Vasco neste domingo, às 16h.

Com 21 pontos e boas chances de alçar posições na tabela em caso de novo resultado positivo, o time alvinegro começa a ter como trunfo a evolução técnica do elenco sob a liderança de seu comandante. Após a vitória sobre o Cruzeiro, em pleno Mineirão, o próprio treinador exaltou essa nova fase do conjunto praiano. "Quero falar do grupo de atletas e a dedicação de todos, dos que saem e dos que entram. Jogadores importantes fizeram um grande segundo tempo", festejou Xavier após os 2 a 1 sobre os mineiros.

Com a semana livre para treinar o plantel, Xavier arregaçou as mangas e foi ao trabalho. Comandou atividades táticas, testou variações na escalação e aproveitou o tempo para ensaiar jogadas, corrigir posicionamento e aumentar o repertório ofensivo da equipe.

Principal estrela da companhia, Neymar agora não é a única estrela a brilhar. Em Minas, Guilherme foi o nome do duelo. Ele balançou as redes e ainda serviu de coadjuvante ao dar a assistência para o gol de Caballero, que determinou os três pontos santistas.

O momento de Neymar também anima o treinador. Nas últimas seis partidas, ele marcou três gols e foi essencial nas vitórias sobre Flamengo e Juventude. A fase se opõe àquela que o camisa 10 teve nos primeiros dias no Brasil, quando esteve fora das semifinais do Campeonato Paulista e início do Campeonato Brasileiro por lesão muscular.

Para a partida contra os cariocas, Cléber Xavier tem praticamente o time definido. A principal dúvida aparece no setor defensivo. O defensor Luan Peres está recuperado de um edema no pé esquerdo e busca uma vaga ao lado de Gil no miolo de zaga. Luisão é a outra opção do treinador.

Aliado ao trabalho de campo, Xavier vai poder contar com o apoio das arquibancadas. Novamente nas graças da torcida, ele pode ter o MorumBis com ótimo público. Mais de 45 mil ingressos foram comercializados de forma antecipada e a expectativa é de estádio lotado.

Mas se no Santos, o ambiente é altamente favorável, o Vasco vem à capital paulista tentando dar um fim à má fase que insiste em acompanhar o clube nesta temporada. Primeira equipe na zona de rebaixamento com 16 pontos, o time cruzmaltino não obteve sequer uma vitória nas últimas cinco rodadas.

Com três empates e duas derrotas neste recorte, o técnico Fernando Diniz tenta ajustar o time contra um rival embalado. Suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o atacante argentino Veggeti é um desfalque de peso. Negociado com o CSKA, João Victor é outra ausência importante a partir de agora.

FICHA TÉCNICA:

SANTOS X VASCO

SANTOS - Gabriel Brazão; Mayke, Gil, Luan Peres (Luisão) e Souza; Tomás Rincón (Zé Rafael) Gabriel Bontempo e Neymar; Guilherme, Barreal e Tiquinho Soares. Técnico: Cleber Xavier.

VASCO - Léo Jardim; Paulo Henrique, Hugo Moura (Luiz Gustavo), Lucas Freitas e Lucas Piton; Jair, Tchê Tchê e Phillipe Coutinho; Nuno Moreira, Rayan e David. Técnico: Fernando Diniz.

ÁRBITRO - Ramon Abatti Abel (SC).

HORÁRIO - 16h.

LOCAL - Estádio MorumBis, em São Paulo (SP)C