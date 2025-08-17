Sem Arthur Cabral e Newton, Botafogo divulga relacionados para pegar o Palmeiras
O Botafogo divulgou os relacionados e terá desfalques importantes para o confronto deste domingo contra o Palmeiras, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O centroavante Arthur Cabral e o volante Newton ficam de fora, sem justificativas detalhadas pelo clube.
Além deles, o zagueiro David Ricardo está afastado por dores na coxa direita, que vinham se manifestando desde a partida contra o Red Bull Bragantino, na Copa do Brasil. Também seguem em recuperação Cuiabano e Kaio Pantaleão.
Uma boa notícia para o técnico Davide Ancelotti é o retorno de Jordan Barrera, que volta a ser relacionado após se recuperar de uma entorse no tornozelo e não estar inscrito na Libertadores.
O Botafogo chega ao jogo embalado pela vitória por 1 a 0 sobre a LDU, na quinta-feira, pelas oitavas de final da Libertadores, com gol relâmpago de Artur. No Brasileirão, o time ocupa a quinta posição, com 29 pontos, a apenas um ponto do quarto colocado, o Bahia, e soma oito vitórias, cinco empates e quatro derrotas até o momento.
Do outro lado, o Palmeiras vem de duas vitórias seguidas após a eliminação na Copa do Brasil: 2 a 1 sobre o Ceará, no Allianz Parque, e 4 a 0 contra o Universitario, no Peru, pela Libertadores. O Verdão ocupa o terceiro lugar na tabela, com 36 pontos, e segue invicto há seis partidas no Brasileiro. Para o confronto, Abel Ferreira ainda não contará com Raphael Veiga, Bruno Rodrigues e Paulinho, mas terá Bruno Fuchs e Murilo à disposição.
O duelo entre Botafogo e Palmeiras começa às 20h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos.Veja os relacionados do Botafogo:
Goleiros: John, Neto e Léo Linck;
Defensores: Alex Telles, Barboza, Kauã Branco, Marçal, Mateo Ponte e Vitinho;
Meias: Joaquín Correa, Jordan Barrera, Kauan Lindes, Montoro, Santi Rodríguez e Savarino;
Atacantes: Artur, Jeffinho, Mastriani, Matheus Martins e Nathan Fernandes.