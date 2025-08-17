Saúl estreia como titular do Flamengo e admite que ainda lhe falta ritmo

O espanhol Saúl fez sua primeira partida como titular do Flamengo na vitória por 3 a 1, hoje, sobre o Internacional, no Beira-Rio, pelo Campeonato Brasileiro. O ex-Atlético de Madrid admitiu que ainda lhe falta ritmo de jogo, mas avalia que irá adquirindo mais confiança aos poucos.

Logicamente, me falta ritmo, porque foi meu primeiro jogo com 90 minutos. Aos poucos, vou ganhando mais confiança, jogando mais para frente. Muitas vezes eu poderia ter me virado e jogado para frente, e por confiança, eu queria manter a bola, não arriscar tanto, jogar com mais calma para dar mais equilíbrio ao time. Mas estou feliz. É uma pena o último gol (do Inter). Queríamos manter o placar inviolável depois de um ótimo jogo, de uma atuação sólida

Saúl, ao Premiere

O que mais ele falou?

Segundo tempo dos jogos: "Todas as partidas contra eles (Inter) fomos um time sólido, um time equilibrado. É verdade que na Libertadores, em casa, não gostamos do nosso segundo tempo e vamos mostrar que no segundo tempo conseguimos manter o ritmo, o jogo. Temos que continuar assim, estamos bem, o time é muito forte, aqueles que entram e aqueles que estão jogando desde o início... No final, é um time muito equilibrado em todos os aspectos e isso é muito bom, porque tem momentos que vão ser ruins e precisamos de todos".

Confiança: "Você sempre tem que melhorar. É realmente meu primeiro jogo de 90 minutos. Preciso entrar em forma, ganhar confiança e, aos poucos, jogarei melhor, conhecendo melhor meus companheiros. A verdade é que me senti confortável durante o jogo e quero agradecer à equipe pela recepção que me deram, e principalmente à nossa torcida, que sempre vem. Eles sempre nos fazem sentir muito amados, muito apoiados, e é por isso que provam que são os melhores do mundo".