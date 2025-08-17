Saúl comenta condição física após vitória do Flamengo e elogia o Internacional

O Flamengo passou sem dificuldade pelo Internacional neste domingo, no Beira-Rio, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado fez os rubro-negros ampliarem a vantagem na liderança do torneio.

O volante Saúl atuou pela primeira vez como titular. O espanhol falou sobre a condição física após o jogo e destacou a boa atuação da equipe na vitória.

"Me senti bem. Ainda faltam algumas coisas para estar 100%. Mas isso dá confiança para ajudar mais a equipe a cada jogo. Fizemos uma grande partida, sólida. A cada jogo vou me sentir melhor", disse o jogador, em entrevista ao Premiere.

Saúl destacou que o Flamengo precisa manter as atuações e pregou respeito ao Internacional, que será novamente o adversário da próxima partida, pela volta das oitavas de final da Libertadores.

"Sim, o resultado dá confiança para a partida de quarta-feira. Nós somos uma equipe muito equilibrada em todos os sentidos. Fomos dominantes. Mas sabemos que eles são uma boa equipe, que nos trouxeram dificuldades no Maracanã", declarou.

Internacional e Flamengo decidem uma vaga nas quartas de final da Libertadores na próxima quarta-feira, no Beira-Rio, às 21h30 (de Brasília). O time carioca precisa de apenas um empate para avançar na competição.