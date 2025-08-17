Topo

Santos x Vasco: horário e onde assistir ao jogo do Brasileirão

do UOL

Colaboração para UOL, em São Paulo

17/08/2025 05h30

Santos e Vasco entram em campo na tarde de hoje, às 16h (de Brasília), no Morumbis, em São Paulo, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? Globo (TV aberta —exceto Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Santa Catarina) e Premiere (pay-per-view). O Placar UOL acompanha em tempo real.

O Santos vive momento de recuperação na tabela, vindo de duas vitórias consecutivas. Na rodada passada, o Peixe conquistou um grande triunfo ao bater o Cruzeiro por 2 a 1, em pleno Mineirão.

Já o Vasco não sabe o que é vencer há cinco jogos no Brasileirão. A equipe de Fernando Diniz empatou em 1 a 1 com o Atlético-MG na rodada passada.

Santos x Vasco -- Campeonato Brasileiro

  • Data e hora: 17 de agosto, às 16h (de Brasília)
  • Local: Morumbis, em São Paulo (SP)
  • Transmissão: Globo (TV aberta --exceto Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Santa Catarina) e Premiere (pay-per-view)

