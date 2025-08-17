Santos x Atlético-MG pelo Brasileirão A2 feminino: onde assistir ao vivo, estatísticas, ingressos e histórico
Nesta segunda-feira, Santos e Atlético-MG se enfrentam pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Brasileiro A2 feminino. A partida está marcada para às 21h (de Brasília), na Vila Belmiro.
Veja mais detalhes sobre onde assistir, estatísticas e histórico de confrontos.
Onde assistir Santos x Atlético-MG ao vivo?
- TV: TV Brasil (aberta)
- YouTube: Santos TV
Como chega o Santos para o confronto
No jogo de ida da semifinal do Brasileirão A2, o Santos foi derrotado pelo Atlético-MG por 1 a 0 e precisará vencer por pelo menos dois gols de diferença para ir à decisão.
No Campeonato Paulista feminino, o Santos vem de uma vitória no clássico contra o Palmeiras (1 a 0) e ocupa a sexta posição, com oito pontos.
Como chega o Atlético-MG para o confronto
Além do Brasileirão A2, o Atlético-MG segue na disputa da Copa do Brasil feminina. Na última fase, venceu o Real Brasília por 2 a 0 e avançou às oitavas de final. A disputa pela vaga nas quartas será com o Bahia.
Histórico de confronto entre Santos x Atlético-MG
As equipes se enfrentaram cinco vezes, com vantagem mínima das santistas, que venceram três, enquanto o Atlético-MG triunfou em duas.
Ingressos
A entrada para a partida entre Santos e Atlético-MG será gratuita, com portões abertos a partir das 19h30 (de Brasília). A torcida local entrará pelos portões 1 e 2 da Vila e a visitante, pelo portão 19.
Arbitragem de Santos x Atlético-MG
- Árbitra: Talita Ximenes de Freitas
- Assistentes: Leandra Aires Cossette e Anna Beatriz Scagnolato
Ficha técnica de Santos x Atlético-MG
Jogo: Santos x Atlético-MG
Campeonato: jogo de volta da semifinal do Brasileirão A2 feminino
Data: 18 de agosto de 2025, segunda-feira
Horário: 21h (de Brasília)
Local: Vila Belmiro, em Santos
Onde assistir: TV Brasil e Santos TV