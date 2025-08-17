Topo

Esporte

Santos x Atlético-MG pelo Brasileirão A2 feminino: onde assistir ao vivo, estatísticas, ingressos e histórico

17/08/2025 20h00

Nesta segunda-feira, Santos e Atlético-MG se enfrentam pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Brasileiro A2 feminino. A partida está marcada para às 21h (de Brasília), na Vila Belmiro.

Veja mais detalhes sobre onde assistir, estatísticas e histórico de confrontos.

Onde assistir Santos x Atlético-MG ao vivo?

  • TV: TV Brasil (aberta)

  • YouTube: Santos TV

Como chega o Santos para o confronto

No jogo de ida da semifinal do Brasileirão A2, o Santos foi derrotado pelo Atlético-MG por 1 a 0 e precisará vencer por pelo menos dois gols de diferença para ir à decisão.

No Campeonato Paulista feminino, o Santos vem de uma vitória no clássico contra o Palmeiras (1 a 0) e ocupa a sexta posição, com oito pontos.

Como chega o Atlético-MG para o confronto

Além do Brasileirão A2, o Atlético-MG segue na disputa da Copa do Brasil feminina. Na última fase, venceu o Real Brasília por 2 a 0 e avançou às oitavas de final. A disputa pela vaga nas quartas será com o Bahia.

Histórico de confronto entre Santos x Atlético-MG

As equipes se enfrentaram cinco vezes, com vantagem mínima das santistas, que venceram três, enquanto o Atlético-MG triunfou em duas.

Ingressos

A entrada para a partida entre Santos e Atlético-MG será gratuita, com portões abertos a partir das 19h30 (de Brasília). A torcida local entrará pelos portões 1 e 2 da Vila e a visitante, pelo portão 19.

Arbitragem de Santos x Atlético-MG

  • Árbitra: Talita Ximenes de Freitas

  • Assistentes: Leandra Aires Cossette e Anna Beatriz Scagnolato

Ficha técnica de Santos x Atlético-MG

Jogo: Santos x Atlético-MG

Campeonato: jogo de volta da semifinal do Brasileirão A2 feminino

Data: 18 de agosto de 2025, segunda-feira

Horário: 21h (de Brasília)

Local: Vila Belmiro, em Santos

Onde assistir: TV Brasil e Santos TV

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Esporte

Fla atropela reservas do Inter, mantém liderança e embala para Libertadores

Mirassol x Cruzeiro pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas e escalações

Volta Redonda x CRB pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, arbitragem e histórico

Athletic x Criciúma: onde assistir ao vivo, estatísticas, arbitragem e histórico

Santos x Atlético-MG pelo Brasileirão A2 feminino: onde assistir ao vivo, estatísticas, ingressos e histórico

Paolini confirma favoritismo, vence a 36ª do mundo e enfrenta Swiatek na decisão de Cincinnati

Cianorte e Mixto empatam em primeiro jogo das oitavas da Série D

Palmeiras terá Khellven e Felipe Anderson titulares para enfrentar o Botafogo; veja escalações

Palmeiras tem dupla 'Flaco Roque', e Botafogo escala time misto

Transmissão ao vivo de Botafogo x Palmeiras pelo Brasileirão: veja onde assistir

Mattos vê goleada como "tragédia", pede perdão à torcida e coloca Santos no mercado por novo técnico