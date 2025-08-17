Santos toma seis do Vasco no Morumbis, e Cleber Xavier vê pressão aumentar
O Santos foi atropelado e totalmente dominado pelo Vasco na tarde deste domingo. O Peixe sofreu uma dura goleada de 6 a 0 do Cruzmaltino, no Morumbis, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, e o técnico Cléber Xavier viu a pressão aumentar - e muito - no comando da equipe santista. Lucas Piton, David, Coutinho (2x), Rayan e Tchê Tchê anotaram os gols da equipe carioca.
O Santos perdeu o primeiro tempo por 1 a 0 e começou o segundo tempo com duas oportunidades claras de gol. Após o segundo gol do Vasco, porém, o Peixe sentiu. A partir daí, o Cruzmaltino se impôs totalmente e marcou um gol atrás de outro, aproveitando a queda brusca de rendimento dos time santista.
Neymar, inclusive, deixou o campo muito abatido e aparentava estar chorando após a goleada sofrida pelo Santos. O camisa 10 foi abraçado no círculo do meio-campo pelo técnico do Vasco, Fernando Diniz.
Com o resultado, o Santos viu a sequência de duas vitórias consecutivas chegar ao fim. O Peixe, inclusive, voltou a ser assombrado pela zona de rebaixamento e aparece, agora, na 15ª colocação, com 21 pontos. Do outro lado, o Vasco deixou o Z4 e subiu para a 16ª posição, alcançando os 19 pontos.
Os dois times, agora, voltam a campo pelo Campeonato Brasileiro. O Santos encara o Bahia neste domingo, às 16h (de Brasília), na Arena Fonte Nova, pela 21ª rodada. Já o Vasco disputa um duelo atrasado da 14ª rodada contra o Juventude, às 19h desta quarta-feira, no Estádio Alfredo Jaconi.
O jogo
Com oito minutos, o Santos teve sua primeira oportunidade da partida. Em cobrança de falta rápida, Neymar foi acionado e enfiou boa bola para Guilherme dentro da área. O camisa 11 chegou batendo colocado de primeira, mas Léo Jardim fez a defesa tranquila no centro do gol.
Foi o Vasco, porém, quem abriu o placar no Morumbis. Nuno Moreira cruzou para a segunda trave e ninguém da zaga santista afastou. Piton chegou sozinho para cabecear para o fundo das redes. Após checagem do VAR por uma possível saída da bola na origem da jogada, o gol foi confirmado.
Aos 28 minutos, o Santos teve um pênalti marcado a seu favor. Após jogada individual de Neymar, Guilherme recebeu na área e foi derrubado por Paulo Henrique. Contudo, foi marcado o impedimento no início da jogada, o que anulou a marcação da penalidade.
SEGUNDO TEMPO
Aos dois minutos do segundo tempo, o Santos teve uma oportunidade de ouro para empatar, mas desperdiçou. Gabriel Bontempo serviu Guilherme dentro da área. O atacante teve tempo de dominar, parar e finalizar colocado, mas bateu por cima do gol. Minutos depois, Guilherme abriu com Barreal, que chutou colocado e acertou a trave esquerda do gol defendido por Léo Jardim.
Mas o Santos foi punido pela falta de eficiência na frente do gol. Lucas Piton foi avançando pelo lado esquerdo e cruzou para dentro da área. David apareceu sozinho no meio da área e completou de voleio para o gol, fazendo o segundo do Vasco.
E, logo em sequência, o Peixe sofreu o terceiro. Rayan partiu em velocidade e tocou para trás. Brazão saiu do gol, mas não conseguiu agarrar e deu rebote. A bola ficou com Nuno Moreira, que em vez de chutar em cima de Brazão, rolou para Coutinho. O camisa 11 só chutou para o gol vazio e derrubou um Santos que já estava apático.
Com 14 minutos, o Vasco ainda teve um pênalti marcado a seu favor e transformou a vitória parcial em goleada. Rayan foi para a cobrança e bateu no canto esquerdo. Brazão até acertou o canto, mas não conseguiu fazer a defesa. Assim, o Vasco abriu 4 a 0 no placar no Morumbis. Dois minutos depois, Coutinho encobriu Brazão e fez o quinto gol do Cruzmaltino.
Aos 22 minutos, o Vasco ampliou e fez o 6 a 0. Tchê Tchê partiu em velocidade e saiu cara a cara com Brazão, tocando por cobertura e aumentando a goleada vascaína no Morumbis. Guilherme ainda chegou a diminuir para o Santos, mas o gol foi anulado por impedimento.
FICHA TÉCNICA
SANTOS 0 X 6 VASCO
Data: 17 de agosto de 2025, domingo
Horário: 16h (de Brasília)
Local: Estádio do Morumbis, em São Paulo (SP)
Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)
Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Thiaggo Americano Labes (SC)
VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)
Público: 54.474 torcedores
Renda: R$ 4.344.635,00
GOLS: Lucas Piton, aos 17? do 1ºT, David, aos 6? do 2ºT, Coutinho, aos 8? do 2ºT e aos 16? do 2ºT, Rayan, aos 14? do 2ºT, e Tchê Tchê, aos 22? do 2ºT (Vasco)
Cartões amarelos: Hugo Moura, Jair e Tchê Tchê (Vasco) / Luisão e Neymar (Santos)
Cartão vermelho: nenhum
SANTOS: Gabriel Brazão; Mayke, Luisão, Luan Peres e Souza (Escobar); Zé Rafael (Rollheiser), Gabriel Bontempo (Rincón) e Neymar; Barreal (Caballero), Guilherme e Tiquinho Soares (Luca Meirelles).
Técnico: Cleber Xavier
VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, Lucas Freitas, Hugo Moura (Lucas Oliveira) e Lucas Piton; Jair, Tchê Tchê (Thiago Mendes) e Coutinho; Nuno Moreira (GB), Rayan (Puma Rodríguez) e David (Léo Jacó).
Técnico: Fernando Diniz