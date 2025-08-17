Santos terá retorno de Luan Peres e mais duas novidades para encarar o Vasco; veja escalações

O Santos está pronto para o compromisso contra o Vasco, válido pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Cleber Xavier conta com o retorno do zagueiro Luan Peres e também traz outras duas novidades na escalação do Peixe.

Luan Peres volta ao time titular do Santos após se recuperar de um pequeno problema físico. O zagueiro desfalcou a equipe contra o Cruzeiro devido a um edema de partes moles no pé esquerdo, mas agora está de volta e formará dupla de zaga com Luisão.

As outras duas novidades do Santos serão no meio-campo e no ataque. Zé Rafael superou a concorrência de Tomás Rincón e tomou a vaga do venezuelano. Já no setor ofensivo, Rollheiser dá lugar ao centroavante Tiquinho Soares.

A escalação do Santos tem: Gabriel Brazão; Mayke, Luisão, Luan Peres e Souza; Zé Rafael, Gabriel Bontempo e Neymar; Barreal, Guilherme e Tiquinho Soares.

Os únicos dois desfalques do Peixe para a partida são o zagueiro João Basso e o volante Willian Arão, ambos em transição física.

Do outro lado, o técnico Fernando Diniz também manteve a base do time que foi a campo na última rodada, mas promoveu alterações pontuais. Na zaga, por exemplo, Hugo Moura entrou no lugar de João Victor, negociado para o futebol russo. Além disso, Piton volta ao time titular após cumprir suspensão.

Já no meio-campo, Jair ganha uma oportunidade. Por fim, o treinador ainda escolheu David para substituir o artilheiro Vegetti, suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos.

O Vasco está escalado com: Léo Jardim; Paulo Henrique, Lucas Freitas, Hugo Moura e Lucas Piton; Jair, Tchê Tchê e Coutinho; Nuno Moreira, Rayan e David.

Santos e Vasco se enfrentam logo mais neste domingo, às 16h (de Brasília), no Morumbis, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Ramon Abatti Abel (SC) apita a partida, auxiliado por Bruno Boschilia (PR) e Thiaggo Americano Labes (SC). O VAR ficará sob responsabilidade de Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC).