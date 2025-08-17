Topo

Esporte

Santos terá retorno de Luan Peres e mais duas novidades para encarar o Vasco; veja escalações

17/08/2025 15h06

O Santos está pronto para o compromisso contra o Vasco, válido pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Cleber Xavier conta com o retorno do zagueiro Luan Peres e também traz outras duas novidades na escalação do Peixe.

Luan Peres volta ao time titular do Santos após se recuperar de um pequeno problema físico. O zagueiro desfalcou a equipe contra o Cruzeiro devido a um edema de partes moles no pé esquerdo, mas agora está de volta e formará dupla de zaga com Luisão.

As outras duas novidades do Santos serão no meio-campo e no ataque. Zé Rafael superou a concorrência de Tomás Rincón e tomou a vaga do venezuelano. Já no setor ofensivo, Rollheiser dá lugar ao centroavante Tiquinho Soares.

A escalação do Santos tem: Gabriel Brazão; Mayke, Luisão, Luan Peres e Souza; Zé Rafael, Gabriel Bontempo e Neymar; Barreal, Guilherme e Tiquinho Soares.

Os únicos dois desfalques do Peixe para a partida são o zagueiro João Basso e o volante Willian Arão, ambos em transição física.

Do outro lado, o técnico Fernando Diniz também manteve a base do time que foi a campo na última rodada, mas promoveu alterações pontuais. Na zaga, por exemplo, Hugo Moura entrou no lugar de João Victor, negociado para o futebol russo. Além disso, Piton volta ao time titular após cumprir suspensão.

Já no meio-campo, Jair ganha uma oportunidade. Por fim, o treinador ainda escolheu David para substituir o artilheiro Vegetti, suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos.

O Vasco está escalado com: Léo Jardim; Paulo Henrique, Lucas Freitas, Hugo Moura e Lucas Piton; Jair, Tchê Tchê e Coutinho; Nuno Moreira, Rayan e David.

Santos e Vasco se enfrentam logo mais neste domingo, às 16h (de Brasília), no Morumbis, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Ramon Abatti Abel (SC) apita a partida, auxiliado por Bruno Boschilia (PR) e Thiaggo Americano Labes (SC). O VAR ficará sob responsabilidade de Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC).

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Esporte

Calafiori garante vitória do Arsenal por 1 x 0 sobre o Manchester United

Novo campeão, Khamzat Chimaev abre como favorito nas apostas contra Borralho e Imavov

Santos enfrenta Vasco com Zé Rafael e Bontempo no meio; veja escalações

Estêvão celebra estreia no Chelsea e projeta adaptação rápida na Premier League

Santos terá retorno de Luan Peres e mais duas novidades para encarar o Vasco; veja escalações

Núbia de Oliveira Silva ganha Meia Maratona do Rio e é campeã sul-americana

Onde vai passar Botafogo x Palmeiras pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

Com reforço, São Paulo se reapresenta e abre preparação para pegar o Atlético Nacional

Com quatro brasileiros em campo, Arsenal vence United em Old Trafford pela Premier League

Arsenal vence clássico contra o Manchester United na estreia pelo Inglês

CBF divulga áudios do VAR de mais de oito minutos em checagem de gol do Corinthians; veja