Santos inicia procura de naming rights com WTorre e avança em estudos para SAF

Santos

17/08/2025 12h07

Marcelo Teixeira, presidente do Santos, esteve na sede da Torcida Jovem neste sábado (16) e abriu o jogo sobre o futuro do clube. O dirigente confirmou que a WTorre conduz as negociações pelos naming rights da nova arena e revelou que a SAF está em fase de avaliação.

O encontro cumpriu a promessa de Teixeira de dialogar diretamente com os torcedores. O presidente já havia adotado a iniciativa em gestões anteriores. Segundo ele, o objetivo é dar transparência às decisões estratégicas do clube.

Entre os temas mais aguardados, o naming rights do estádio surgiu como pauta central. Questionado sobre a condução do processo, o dirigente afirmou que a negociação será feita com a WTorre.

"Esta condução está sendo tratada em conjunto com a WTorre. Existe um plano comercial traçado, com diretrizes e estratégias bem definidas, para colocar em prática, não só a negociação dos naming rights do estádio, como também a captação de outros investimentos necessários para a construção da nova Vila Belmiro", disse o presidente ao Estadão.

Outro ponto abordado foi a possibilidade de transformação do Santos em SAF. Segundo Teixeira, o tema vem sendo discutido desde o início de sua gestão. Ele revelou que a empresa XP foi contratada para intermediar conversas com investidores.

"A SAF é um assunto discutido e ponderado desde o início da minha gestão. Já fizemos estudos e ouvimos advogados especializados para analisar o estatuto e a segurança jurídica de qualquer movimento. Neste ano, contratamos a XP para nos auxiliar no processo de valuation da marca, além de conduzir as conversas com potenciais investidores. É um passo importante, que precisa ser planejado com responsabilidade e ao lado de parceiros altamente qualificados", explicou.

A conversa também incluiu questões levantadas pelos torcedores sobre a realização de jogos na capital paulista e outros pontos do planejamento do clube. Com o encontro, Teixeira reforçou a aproximação da diretoria com a torcida organizada.

Em campo, o Santos enfrenta o Vasco neste domingo (17), no MorumBis, em busca de somar pontos importantes no Campeonato Brasileiro. O time ocupa a 14ª colocação na tabela, com 21 pontos.

