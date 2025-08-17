Topo

Esporte

Santos enfrenta Vasco com Zé Rafael e Bontempo no meio; veja escalações

Zé Rafael volta a ser titular no Santos em duelo contra o Vasco - Raul Baretta/Santos FC
Zé Rafael volta a ser titular no Santos em duelo contra o Vasco Imagem: Raul Baretta/Santos FC
do UOL

Colaboração para o UOL

17/08/2025 15h12

Santos e Vasco estão escalados para o duelo deste domingo, válido pela 20ª rodada do Brasileirão, no Morumbis.

As novidades no time de Cléber Xavier em relação aos últimos jogos ocorrem no meio de campo do Santos: Rollheiser e Rincón começam no banco, enquanto Zé Rafael e Bontempo são titulares, com Neymar, Barreal, Guilherme e Tiquinho mais à frente.

Relacionadas

Torcida do Palmeiras sofre tentativa de emboscada no trajeto ao Rio

CBF divulga áudios do VAR de Corinthians e Bahia: 'Lance muito difícil'

Palmeiras e Fla batem recorde e prometem briga cabeça a cabeça até o fim

O Peixe vai a campo com: Gabriel Brazão, Mayke, Luisão, Luan Peres, Souza, Zé Rafael, Gabriel Bontempo, Neymar, Barreal, Tiquinho Soares, Guilherme.

Já o Vasco escala: Léo Jardim, Lucas Píton, Lucas Freitas, Hugo Moura, Paulo Henrique, Jair, Tchê Tchê, Philippe Coutinho, Moreira, David, Rayan.

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Esporte

Transmissão ao vivo de Internacional x Flamengo pelo Brasileirão: veja onde assistir

João Victor Castro é vice no GP4* Longines no Internacional em Deauville

Rumo ao Fluminense, Igor Rabello é homenageado pelo Atlético-MG

Atlético-MG confirma saída e Igor Rabello agradece homenagem: 'Gratidão eterna'

Iga Swiatek bate Rybakina em Cincinnati e volta à final de um WTA 1000 após 15 meses

Torcedores do Palmeiras sofrem tentativa de emboscada a caminho do Rio

Neymar ganha homenagem no Morumbis após atingir 250 jogos pelo Santos; confira

Calafiori garante vitória do Arsenal por 1 x 0 sobre o Manchester United

Novo campeão, Khamzat Chimaev abre como favorito nas apostas contra Borralho e Imavov

Santos enfrenta Vasco com Zé Rafael e Bontempo no meio; veja escalações

Estêvão celebra estreia no Chelsea e projeta adaptação rápida na Premier League