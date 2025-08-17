Santos enfrenta Vasco com Zé Rafael e Bontempo no meio; veja escalações

Santos e Vasco estão escalados para o duelo deste domingo, válido pela 20ª rodada do Brasileirão, no Morumbis.

As novidades no time de Cléber Xavier em relação aos últimos jogos ocorrem no meio de campo do Santos: Rollheiser e Rincón começam no banco, enquanto Zé Rafael e Bontempo são titulares, com Neymar, Barreal, Guilherme e Tiquinho mais à frente.

O Peixe vai a campo com: Gabriel Brazão, Mayke, Luisão, Luan Peres, Souza, Zé Rafael, Gabriel Bontempo, Neymar, Barreal, Tiquinho Soares, Guilherme.

O SANTOS ESTÁ ESCALADO! pic.twitter.com/KoRx9CXS5L -- Santos FC (@SantosFC) August 17, 2025

Já o Vasco escala: Léo Jardim, Lucas Píton, Lucas Freitas, Hugo Moura, Paulo Henrique, Jair, Tchê Tchê, Philippe Coutinho, Moreira, David, Rayan.