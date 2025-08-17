Rumo ao Fluminense, Igor Rabello é homenageado pelo Atlético-MG

Neste domingo, o zagueiro Igor Rabello foi homenageado pelo Atlético-MG no gramado da Arena MRV antes da partida contra o Grêmio, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador de 30 anos deixa o clube após seis temporadas para assinar com o Fluminense.

Diante da torcida atleticana, Igor Rabello recebeu uma camisa com o número 204 nas costas (quantidade de jogos no clube) e acompanhou um vídeo exibido no telão do estádio.

"Igor Rabello marcou seu nome em nossa história com uma trajetória de respeito e dedicação!", publicou o Atlético-MG. "Merecidas homenagens a um coração que se tornou Atleticano! Você é um vencedor e merece todo o reconhecimento da Massa", diz o perfil no X.

Hoje o Atlético se despede do atleta mais antigo do elenco atual ? Com 204 partidas disputadas pelo Galo, 7 gols marcados e 9 títulos conquistados, Igor Rabello marcou seu nome em nossa história com uma trajetória de respeito e dedicação! ? Sorte, sucesso e muita felicidade... pic.twitter.com/5D9VHfFa7x ? Atlético (@Atletico) August 17, 2025

Igor Rabello chegou ao Atlético-MG em 2019, após período de empréstimo ao Botafogo. Desde então, disputou 204 jogos, marcou sete gols e conquistou nove títulos: seis Campeonatos Mineiros, uma Copa do Brasil, um Brasileirão e uma Supercopa.

Com passagem pelas categorias de base do Fluminense, o zagueiro retornará ao clube do Rio de Janeiro. O anúncio oficial deve ser realizado em breve.