Romário cita Vitor Roque como possível centroavante da seleção

O ex-jogador Romário apontou Vitor Roque, do Palmeiras, como uma das opções promissoras para a posição de centroavante na Seleção Brasileira. O ídolo do Brasil destacou o bom momento do jovem atacante, que marcou nos últimos dois jogos do Verdão, e afirmou respeitar seu futebol.

"Eu diria que o João Pedro, pelo que fez no Mundial de Clubes, mas o Richarlison é um grande "nove", e estreou bem com dois gols. Outros jogadores que também respeito muito são Vitor Roque e Endrick. São jogadores que estão disputando a posição e tenho certeza de que o Ancelotti terá bastante sabedoria para escolher aquele que é o melhor e que poderá ajudar mais a seleção", afirmou Romário à ESPN.

Vitor Roque, de 20 anos, vive um momento de crescente no Palmeiras, marcando gols importantes no Brasileirão e na Libertadores. Após atravessar momentos de pressão por não balançar as redes com frequência, o centroavante voltou a engrenar, anotando gols contra Ceará e Universitario-PER e dando uma assistência, mostrando evolução na parceria com Flaco López no ataque palestrino.

O Baixinho ainda elogiou Estêvão, ex-Palmeiras e recém-contratado pelo Chelsea, destacando seu talento e potencial. "Uma das grandes promessas do nosso país, na verdade, já é realidade, e tem a oportunidade de jogar em um grande clube da Europa. É um jogador que temos muita esperança no seu futebol, e tenho certeza de que tudo que fizer no Chelsea vai ser positivo para a Seleção Brasileira. Ele vai ajudar a nossa seleção a construir bons resultados daqui para frente", afirmou.

Estêvão estreou na Premier League pelo Chelsea no empate sem gols contra o Crystal Palace, sendo ovacionado pela torcida. O brasileiro entrou no segundo tempo, demonstrando velocidade e habilidade, e promete ganhar cada vez mais espaço na equipe londrina, fortalecendo ainda mais a lista de opções ofensivas de Ancelotti para a Seleção Brasileira.