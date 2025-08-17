Topo

Rogério Ceni amplia bom retrospecto recente contra o Corinthians após triunfo; veja

17/08/2025 10h14

O triunfo do Bahia sobre o Corinthians por 2 a 1, neste sábado (16), na Neo Química Arena, não apenas manteve o Tricolor no G4 do Campeonato Brasileiro como também reforçou o retrospecto positivo de Rogério Ceni diante do rival alvinegro.

Nos últimos 12 confrontos contra o Timão como treinador, o comandante soma agora seis vitórias, três empates e três derrotas, alcançando um aproveitamento de 58,3%.

No período, seus times marcaram 17 gols e sofreram apenas 13 nesses duelos, sempre em jogos de alta competitividade. Além disso, as estatísticas demonstram equilíbrio em campo: 22 grandes chances criadas contra 18 cedidas, além de 46,7% de posse média, número que ilustra a estratégia de saber jogar tanto com a bola quanto explorando transições rápidas. Os dados são do Sofascore.

O jogo em Itaquera seguiu esse roteiro. O Bahia abriu o placar logo no primeiro minuto, com Michel Araújo, e viu o Corinthians reagir e empatar com Gui Negão em uma linda bicicleta. Mas, ainda no primeiro tempo, Willian José converteu pênalti sofrido por Kayky e garantiu o resultado positivo para os visitantes.

Na segunda etapa, o time de Ceni se fechou bem, suportou a pressão e saiu com mais três pontos.

Nos últimos cinco jogos, foram dois triunfos, um empate e duas derrotas - incluindo a goleada histórica por 5 a 1 em Itaquera, em novembro de 2023, também pelo Brasileirão. Agora, o treinador segue firme no comando do Bahia, que soma 33 pontos e permanece no quarto lugar.

Agora, o Tricolor vira a chave para a Copa do Nordeste, quando enfrenta o Ceará, na quarta-feira (19), às 21h30, na Arena Fonte Nova.

Últimos 12 jogos de Rogério Ceni x Corinthians:

  • Corinthians 1×2 Bahia

  • Bahia 1×1 Corinthians

  • Corinthians 3×0 Bahia

  • Bahia 0x1 Corinthians

  • Corinthians 1×5 Bahia

  • São Paulo 1×2 Corinthians

  • São Paulo 1×1 Corinthians

  • Corinthians 1×1 São Paulo

  • São Paulo 2×1 Corinthians

  • São Paulo 1×0 Corinthians

  • São Paulo 1×0 Corinthians

  • Flamengo 2×1 Corinthians

