Rogério Ceni amplia bom retrospecto recente contra o Corinthians após triunfo; veja
O triunfo do Bahia sobre o Corinthians por 2 a 1, neste sábado (16), na Neo Química Arena, não apenas manteve o Tricolor no G4 do Campeonato Brasileiro como também reforçou o retrospecto positivo de Rogério Ceni diante do rival alvinegro.
Nos últimos 12 confrontos contra o Timão como treinador, o comandante soma agora seis vitórias, três empates e três derrotas, alcançando um aproveitamento de 58,3%.
No período, seus times marcaram 17 gols e sofreram apenas 13 nesses duelos, sempre em jogos de alta competitividade. Além disso, as estatísticas demonstram equilíbrio em campo: 22 grandes chances criadas contra 18 cedidas, além de 46,7% de posse média, número que ilustra a estratégia de saber jogar tanto com a bola quanto explorando transições rápidas. Os dados são do Sofascore.
O jogo em Itaquera seguiu esse roteiro. O Bahia abriu o placar logo no primeiro minuto, com Michel Araújo, e viu o Corinthians reagir e empatar com Gui Negão em uma linda bicicleta. Mas, ainda no primeiro tempo, Willian José converteu pênalti sofrido por Kayky e garantiu o resultado positivo para os visitantes.
Na segunda etapa, o time de Ceni se fechou bem, suportou a pressão e saiu com mais três pontos.
Nos últimos cinco jogos, foram dois triunfos, um empate e duas derrotas - incluindo a goleada histórica por 5 a 1 em Itaquera, em novembro de 2023, também pelo Brasileirão. Agora, o treinador segue firme no comando do Bahia, que soma 33 pontos e permanece no quarto lugar.
Agora, o Tricolor vira a chave para a Copa do Nordeste, quando enfrenta o Ceará, na quarta-feira (19), às 21h30, na Arena Fonte Nova.Últimos 12 jogos de Rogério Ceni x Corinthians:
- Corinthians 1×2 Bahia
- Bahia 1×1 Corinthians
- Corinthians 3×0 Bahia
- Bahia 0x1 Corinthians
- Corinthians 1×5 Bahia
- São Paulo 1×2 Corinthians
- São Paulo 1×1 Corinthians
- Corinthians 1×1 São Paulo
- São Paulo 2×1 Corinthians
- São Paulo 1×0 Corinthians
- São Paulo 1×0 Corinthians
- Flamengo 2×1 Corinthians