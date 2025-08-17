Topo

Renato Gaúcho explica opção por Lima em vitória do Fluminense

17/08/2025 18h17

O Fluminense venceu o Fortaleza no último sábado, por 2 a 1, no Maracanã, e ampliou a sequência positiva no Campeonato Brasileiro. Os cariocas chegaram a 27 pontos e se aproximaram do G6 da liga nacional.

No entanto, a torcida presente no Maracanã não gostou do técnico Renato Gaúcho ter colocado Lima ao invés do recém-chegado Lucho Acosta na vaga de Ganso no segundo tempo. O treinador explicou a opção por Lima.


"O Lima é um jogador do grupo do Fluminense, vem jogando e entrando, tem nos ajudado bastante. O jogo estava muito pegado e infelizmente levamos o gol. Eu ia colocar o Lucho Acosta, mas ele ainda está conhecendo o grupo. Ainda precisa de um tempo de adaptação. Vou soltando aos poucos, mas o jogo estava muito pegado, de repente poderia faltar um ritmo a mais", disse.

O Fluminense passa a focar na Sul-Americana. Os tricolores vão decidir a vaga para as quartas de final contra o América de Cali-COL, nesta terça-feira, no Maracanã.

