PSG poupa titulares, mas vence o Nantes na estreia do Francês

Com um time misto, o Paris Saint-Germain venceu o Nantes por 1 a 0 neste domingo, no Stade de la Beaujoire, pela primeira rodada do Campeonato Francês. O único gol do PSG foi marcado pelo meio-campista português Vitinha, na metade do segundo tempo.

Com a vitória, o PSG, atual campeão da Ligue 1, conquista seus primeiros três pontos nesta temporada da competição. O Nantes, também fazia sua estreia no Campeonato Francês e, portanto, ainda não pontoou.

O próximo compromisso do PSG na competição é no dia 22 de agosto, sexta-feira, às 15h45 (de Brasília), quando receberá o Angers. Por sua vez, o Nantes visitará o Strasbourg dois dias depois, às 12h15, também pelo Campeonato Francês.

O jogo

Por ter chegado até a final da Copa do Mundo de Clubes, o Paris Saint-Germain teve uma pré-temporada muito curta e, por isso, o técnico Luis Enrique preferiu por colocar um time mais mesclado em campo.

O brasileiro Beraldo foi titular na zaga parisiense junto ao ucraniano Zabarnyi. Ainda na defesa, o francês Zaire Emery substituiu o marroquino Achraf Hakimi na lateral-direita. Por fim, Kang-In Lee e Ibrahim Mbaye substituíram Desiré Doué e Ousmane Dembélé.

Após muita insistência no segundo tempo, o PSG abriu o placar aos 22 minutos. O português Vitinha recebeu na entrada da área e arriscou. A bola desviou no defensor, enganou o goleiro Anthony Lopes e morreu no fundo das redes.

Sebastien Salom-Gomis / AFP

Veja outros resultados do Campeonato Francês neste domingo:

Brest 3 x 3 Lille



Angers 1 x 0 Paris FC



Auxerre 1 x 0 Lorient



Metz 0 x 1 Strasbourg