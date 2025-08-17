Mattos sobre goleada sofrida pelo Santos: 'Precisamos pedir perdão'

Alexandre Mattos, diretor executivo do Santos, falou após a goleada sofrida por 6 a 0 para o Vasco neste domingo, pela 20ª rodada do Brasileirão.

O dirigente santista confirmou a demissão do técnico Cléber Xavier, classificou a goleada sofrida como uma "tragédia" e diz se sentir envergonhado com o resultado.

O que ele disse

É até difícil falar alguma coisa pela vergonha que estamos sentindo. Precisamos pedir desculpas à torcida. Nem desculpas na verdade... Precisamos pedir perdão. Não tenho nem palavras para demonstrar. O Santos não pode admitir uma situação lamentável dessas, de falta de intensidade, de falta de tudo, que acarretou nessa tragédia Alexandre Mattos, dirigente do Santos

O mandatário santista classificou a goleada sofrida como uma tragédia que trará mudanças ao Peixe. A primeira delas, foi a demissão do técnico Cléber Xavier. No entanto, Mattos confirma que o restante da comissão técnica continua no clube.