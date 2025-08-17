Pedido atendido! Carlos Prates leva bônus de R$ 270 mil por performance no UFC 319

Pelo menos um dos pedidos de Carlos Prates já foi atendido pela alta cúpula do Ultimate. Um dos destaques do card do UFC 319, realizado neste sábado (16), em Chicago (EUA), o meio-médio (77 kg) brasileiro foi um dos premiados com o bônus de 'Performance da Noite' e vai embolsar a quantia de 50 mil dólares (R$ 270 mil na cotação atual).

Após brilhar com uma vitória por nocaute sobre Geoff Neal no card principal do show, o aniversariante do dia neste domingo (17) aproveitou a oportunidade de ser entrevistado ainda no octógono para fazer dois pedidos a Dana White, presidente da organização. O primeiro, um bônus de performance, já foi atendido. Resta saber se o atleta da 'Fighting Nerds' também vai conseguir uma vaga no UFC Rio, evento programado para acontecer no dia 11 de outubro, na 'Cidade Maravilhosa'.

Este foi o quinto bônus conquistado por Prates em cinco vitórias no UFC. A única vez em que o striker paulista saiu do octógono mais famoso do mundo sem um prêmio de performance foi na sua derrota para o irlandês Ian Machado Garry, em abril deste ano.

Demais premiados

Além do brasileiro Carlos Prates, outros três lutadores foram premiados com o bônus de 'Performance da Noite' no UFC 319 e garantiram 50 mil dólares extras em suas contas bancárias. Novo campeão dos pesos-médios (84 kg), Khamzat Chimaev foi escolhido como um dos ganhadores após dominar completamente o sul-africano Dricus du Plessis na luta principal da edição sediada em Chicago.

Já Lerone Murphy levou para casa os 50 mil dólares por conta do nocaute avassalador aplicado sobre Aaron Pico no 'co-main event' da noite. Por sua vez, o veterano Tim Elliott recebeu o bônus em virtude da sua vitória por finalização sobre o japonês Kai Asakura na abertura do card principal. Não houve prêmio de 'Luta da Noite' neste sábado.

Confira os resultados do UFC 319:

Khamzat Chimaev venceu Dricus du Plessis por decisão unânime dos juízes;

Lerone Murphy venceu Aaron Pico por nocaute;

Carlos Prates venceu Geoff Neal por nocaute;

Michael Page venceu Jared Cannonier por decisão unânime dos juízes;

Tim Elliott venceu Kai Asakura por finalização;

Baysangur Susurkaev venceu Eric Nolan por finalização;

Micha? Oleksiejczuk venceu Gerald Meerschaert por nocaute técnico;

Loopy Godinez venceu Jéssica Bate-Estaca por decisão unânime dos juízes;

Alexander Hernandez venceu Chase Hooper por nocaute técnico;

Drakkar Klose venceu Edson Barboza por decisão unânime dos juízes;

Karine Killer vs Dione Barbosa por decisão unânime dos juízes;

Joseph Morales venceu Alibi Idiris por finalização.

