Paulo Borrachinha critica performance de Khamzat Chimaev no UFC 319: "Chato"

Apesar de dominante, a performance de Khamzat Chimaev na vitória sobre Dricus du Plessis na luta principal do UFC 319, no último sábado (16), não agradou a todo mundo. Um dos que criticaram o desempenho do novo campeão peso-médio (84 kg) do Ultimate foi o brasileiro Paulo Borrachinha.

Em uma série de publicações no seu perfil oficial no 'X' (veja abaixo ou clique aqui, aqui e aqui), Borrachinha criticou a atuação do atleta natural da Chechênia (RUS), classificando-a como "chata". De fato, mesmo demonstrando um domínio arrasador sobre o agora ex-campeão Dricus du Plessis, usando seu wrestling para neutralizar o jogo do sul-africano e controlar as ações da disputa, Chimaev pareceu dosar suas energias em determinados momentos do combate, o que irritou parte da torcida presente no 'United Center', em Chicago (EUA).

Mesmo assim, o 'Lobo' foi premiado com um dos bônus de performance do UFC 319, embolsando 50 mil dólares extras (cerca de R$ 270 mil) pela sua atuação. Além disso, Chimaev foi bastante elogiado por figuras importantes do mundo das lutas, como o presidente do Ultimate, que destacou a superioridade demonstrada pelo russo diante de um rival que estava invicto na organização e vinha de uma sequência de vitórias impressionante.

"Isso é chato. Ninguém quer assistir essa m***. As pessoas estão vaiando na arena e nos bares. O chato 'chenchen'. F***-se esse cara. Vou jogar poker em vez disso (assistir a luta)", disparou o lutador mineiro.

Rivalidade antiga

A rivalidade entre Paulo Costa e Khamzat Chimaev vem de longa data, com ambos atletas trocando farpas publicamente e, até mesmo, quase chegando às vias de fato ao se encontrarem pessoalmente no UFC PI (Instituto de Performance do UFC), em Las Vegas (EUA), algum tempo atrás. Os desafetos, inclusive, chegaram a ser escalados para uma luta no octógono mais famoso do mundo, em duelo que estava previsto para acontecer em outubro de 2023. Porém, uma lesão do mineiro obrigou a entidade a cancelar o confronto de última hora.

This is boring ????

- Paulo Costa (@BorrachinhaMMA) August 17, 2025

NO ONE WANTS TO WACTH THIS SHIT lol. Ppl booing in the arena and at bar ???

- Paulo Costa (@BorrachinhaMMA) August 17, 2025

the Boring Chechen lol fuck that guy. I gonna play poker instead

- Paulo Costa (@BorrachinhaMMA) August 17, 2025



