Palmeiras terá Khellven e Felipe Anderson titulares para enfrentar o Botafogo; veja escalações
O Palmeiras está escalado para enfrentar o Botafogo neste domingo, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 20h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ). Para a partida, o técnico Abel Ferreira promoveu algumas mudanças em relação ao time que venceu o Universitario, no Peru, pela Libertadores, colocando Murilo, Khellven e Felipe Anderson entre os titulares.
Para a partida, o treinador ganhou o reforço do zagueiro Bruno Fuchs, que volta a ficar à disposição depois de quatro jogos por conta de um edema na coxa esquerda.
A escalação do Palmeiras tem: Weverton; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista e Felipe Anderson; Facundo Torres, Flaco López e Vitor Roque.
O Verdão foi para o Rio de Janeiro com alguns desfalques. São baixas para o técnico Abel Ferreira o meio-campista Raphael Veiga (dores no púbis) e os atacantes Bruno Rodrigues (transição física) e Paulinho (cirurgia na perna direita).
Do lado do Botafogo, o técnico Davide Ancelotti também fez mudanças na equipe, pensando no compromisso decisivo pela Libertadores que tem pela frente, no Equador. Na quinta-feira, o Glorioso visita a LDU buscando avançar às quartas do torneio continental. No jogo de ida, saiu com a vantagem de 1 a 0 do Nilton Santos.
A escalação do Botafogo é: John, Mateo Ponte, Alexander Barboza, Marçal e Alex Telles; Marlon Freitas, Allan, e Santiago Rodríguez; Nathan Fernandes, Joaquin Corrêa e Matheus Martins.
São baixas no Botafogo dos zagueiros David Ricardo e Kaio Pantaleão, do lateral Cuiabano, do meia Newton e do atacante Arthur Cabral.
De um lado, o Palmeiras está invicto há seis jogos no Campeonato Brasileiro, com quatro vitórias e dois empates. O Verdão é o terceiro colocado, com 36 pontos e quer diminuir a distância para os primeiros colocados. A equipe pode, inclusive, dormir na vice-liderança se vencer o rival carioca.
O Botafogo, por sua vez, é o quinto colocado da tabela, com 29 pontos, e busca se manter colado no G4. O Bahia é o time que fecha a zona de classificação à Libertadores da próxima temporada, com 33 pontos, alcançados após vencer o Corinthians, no último sábado.
Quem apita Botafogo x Palmeiras?
A arbitragem do jogo será composta pelo árbitro Davi De Oliveira Lacerda (ES) e pelos assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Douglas Pagung (ES). Rodolpho Toski Marques (PR) será o responsável pelo VAR.