Palmeiras revê trio com passagem pelo clube contra o Botafogo; veja quem pode aplicar a "lei do ex"

O Palmeiras reencontrará três jogadores que já tiveram passagem pelo clube no duelo contra o Botafogo, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola neste domingo, a partir das 20h30 (de Brasília), que acontece no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ).

Os ex-Palmeiras que atualmente defendem o Glorioso e que pode aplicar a "lei do ex" são o volante Danilo, e os atacantes Artur e Arthur Cabral. Este último é o que passou há mais tempo no Verdão, enquanto os outros dois tiveram passagens mais recentes e inclusive foram treinados pelo técnico Abel Ferreira.

Arthur Cabral defendeu o Palmeiras em 2019 e disputou apenas seis jogos e marcou um gol. Sem muito espaço, foi emprestado e depois vendido ao Basel, da Suíça. Antes, o centroavante também já havia sido emprestado para o Palmeiras, pelo Ceará, em 2015, quando participou do time sub-17 durante cinco meses.

O atleta de 27 anos chegou ao Botafogo em junho deste ano. Ele chegou na janela especial para a Copa do Mundo de Clubes e esteve em campo durante a eliminação do time carioca para o Verdão nas oitavas de final Pelo Glorioso, tem conquistado seu espaço entre os titulares e já soma dez jogos, além de três gols e uma assistência.

Artur foi o que deixou o Palmeiras mais recentemente, em janeiro de 2024. O atacante, formado nas categorias de base do clube, somou duas passagens pelo Verdão. Na primeira passagem pelo Alviverde (2015 a 2019), foi emprestado a Grêmio Novorizontino, Londrina e Bahia. Em 2019, foi vendido ao Bragantino, time pelo qual se destacou.

Ele voltou ao Verdão em 2023, ficou por cerca de dez meses até ser negociado com o Zenit, seu último clube antes do Botafogo. Pelo Alviverde, fez 51 jogos, marcou dez gols e deu duas assistências. Em cerca de oito meses no Glorioso, ele tem 31 jogos, cinco gols e quatro assistências.

Por fim, o Palmeiras reencontra Danilo, que conquistou duas Libertadores pelo clube. Ele chegou ao Botafogo no último mês após deixar o Nottingham Forest, para que o Palmeiras o vendeu em 2023. No Verdão, além das taças, disputou 141 jogos. Lá na Inglaterra, teve dificuldade de se firmar devido a algumas lesões e retornou ao Brasil, destino ao Botafogo.