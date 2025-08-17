Topo

Palmeiras pode voltar a subir na tabela do Brasileiro depois de estagnar por quatro rodadas; confira cenários

O Palmeiras está embalado no Campeonato Brasileiro e defende uma invencibilidade de seis jogos. Nesse embalo, a equipe de Abel Ferreira enfrenta o Botafogo, neste domingo, pela 20ª rodada da competição nacional, e pode voltar a subir na tabela após quatro rodadas.

A bola rola a partir das 20h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ). O Verdão é o terceiro colocado na tabela, com 36 pontos, um a menos que o vice-líder Cruzeiro e quatro a menos que o Flamengo.

O Palmeiras, porém, tem compromissos pendentes: dois em relação à Raposa e um em relação ao Rubro-Negro. Os duelos que faltam são contra Juventude (12ª rodada) e Santos (13ª rodada), remarcados devido à participação alviverde na Copa do Mundo de Clubes entre junho e julho.

Na última rodada antes da Copa do Mundo de Clubes, o Palmeiras sofreu sua última derrota no torneio: 2 a 1 para o Cruzeiro, resultado que tirou o clube da liderança e o deixou na quarta posição. A equipe alviverde chegou ao terceiro lugar depois de engatar duas vitórias sobre Atlético-MG e Fluminense em duas rodadas seguidas.

Assim, o Verdão estagnou na terceira posição na 16ª rodada. Mas, o clube pode voltar a subir na tabela caso vença o Botafogo fora de casa. Em caso de conquistar os três pontos, o Verdão pelo menos dormiria e segundo lugar já que o Cruzeiro só entra em campo na segunda-feira, quando duela com o Mirassol, às 20 horas, no Maião.

Para finalizar a rodada em segundo lugar precisa torcer pelo tropeço do Cruzeiro. Em caso de empate, a Raposa chegara a no máximo 38 pontos, e se perdesse, se manteria com 37, sendo, portanto, ultrapassada pelo Palmeiras, que, vencendo, alcança 39.

