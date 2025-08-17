Palmeiras e Fla batem recorde e prometem briga cabeça a cabeça até o fim

Flamengo e Palmeiras prometem uma briga acirrada pelo título do Campeonato Brasileiro. Sem sequer completar um turno, a dupla já bateu os respectivos recordes de pontuação na era dos pontos corridos com 20 clubes — a partir de 2006.

O que aconteceu

O Flamengo alcançou 40 pontos após 18 jogos, superando os 39 do título de 2019, sua melhor marca até então. Assim como este ano, o Rubro-Negro liderava o torneio nacional e se sagrou campeão com a maior pontuação da era dos pontos corridos com 20 clubes: 90 pontos.

Já o Palmeiras chegou a 36 pontos em 17 partidas, deixando para trás todas as campanhas de títulos e também o recorde de 2009. Ao final da 17ª rodada, o Alviverde era o líder do Brasileirão 2009 com 35 pontos, mas acabou na modesta quinta colocação.

Os dois clubes podem "fechar" o primeiro turno superando a marca de 40 pontos. O Fla tem um jogo a cumprir, contra o Sport, fora de casa, enquanto o Palmeiras teve dois jogos adiados, contra Juventude, em casa, e Santos, fora. O problema no calendário deveu-se à participação deles na Copa do Mundo de Clubes.

O cenário daria a ambos os times uma "gordura" na busca pelos 80 pontos, número mágico para garantir o título nacional. Sete dos últimos 11 campeões brasileiros fizeram ao menos 80 pontos.

A dupla ainda tem a chance de afastar o Cruzeiro da briga pelo Brasileirão. O time mineiro tem 37 pontos, mas completou as 19 rodadas e pode ver o Flamengo abrir seis pontos de vantagem, e o Palmeiras, cinco.

Para acirrar a disputa, Palmeiras e Flamengo têm, até o momento, o mesmo calendário. Os dois times caíram nas oitavas de final da Copa do Brasil, estão nas oitavas da Libertadores — e venceram os respectivos jogos de ida — e também nas primeira colocações do Brasileirão.

O desempate pode vir no confronto direto, e o Flamengo já levou a melhor. Caso vençam os confrontos atrasados, o Fla chegará a 43 pontos, contra 42 do Palmeiras. No primeiro turno, o Rubro-Negro venceu por 2 a 0, e as equipes se reencontram no início de novembro, com mando carioca.

O Flamengo fará seu 19º jogo do Brasileirão hoje, às 18h30 (de Brasília), contra o Internacional, no Beira-Rio.

O Palmeiras fará a 18ª partida às 20h30 (de Brasília), contra o Botafogo, no Nilton Santos.

Os títulos brasileiros de Flamengo e Palmeiras no atual formato

Flamengo

2009 - 67 pontos

2019 - 90 pontos

2020 - 71 pontos

Palmeiras