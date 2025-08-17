Topo

Palmeiras enfrenta Botafogo no Rio em reencontro pós-Mundial

17/08/2025

Adversários com a rivalidade aflorada nos últimos anos, Botafogo e Palmeiras duelam neste domingo em jogo da 20ª rodada do Brasileirão. A bola rola às 20h30 no Engenhão, no Rio, para a partida que opõe dois dos times que brigam entre os primeiros colocados.

O Botafogo tem 29 pontos e inicia a rodada no G-6 do Brasileirão. Mais à frente na tabela está o Palmeiras, o terceiro, com 36 pontos, a quatro do líder Flamengo.

Cariocas e paulistas disputaram o título do Brasileirão de 2023 e o de 2024 e foram oponentes no mata-mata da Libertadores do ano passado e do Mundial de Clubes neste ano. Cada um levou a melhor duas vezes. No último dos embates, o Palmeiras tirou o Botafogo do Mundial ao ganhar por 1 a 0 nos Estados Unidos.

A partida deve marcar o reencontro de Danilo com o Palmeiras. Desde que deixou o clube em 2023, o meio-campista baiano nunca enfrentou o time que o formou e com o qual foi multicampeão antes de ser vendido ao Nottingham Forest, da Inglaterra e resolveu voltar ao Brasil dois anos depois.

Deve ser o reencontro porque não se sabe quem o técnico Davide Ancelotti vai escalar. Ele certamente vai preservar alguns titulares por causa do duelo da volta das oitavas da Libertadores contra a LDU, em Quito.

"Vamos aproveitar o elenco que temos, que agora conheço um pouco melhor. Dar oportunidade a outros jogadores e dosar bem o desgaste que vamos ter", afirmou o treinador italiano.

A estratégia no Palmeiras é diferente. Abel Ferreira vai escalar o que tem de melhor e pode se dar ao luxo de poupar atletas na Libertadores graças à goleada por 4 a 0 sobre o Universitario no Peru que deixou a equipe muito perto das quartas de final.

"Sabemos das dificuldades, que é um grande adversário, mas sonhamos grande nessa competição e vamos descansar, nos preparar bem e competir como temos feito nesses últimos jogos", disse o goleiro Weverton.

No Botafogo, certo é que o zagueiro David Ricardo está fora. No Palmeiras, a defesa está reforçada com Murilo e Bruno Fuchs, recuperados de suas respectivas lesões. Ambos devem iniciar o jogo no banco de reservas.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO X PALMEIRAS

BOTAFOGO - John; Ponte, Marçal, Barboza e Alex Telles; Danilo, Allan e Savarino (Correa); Matheus Martins, Montoro e Arthur Cabral. Técnico: Davide Ancelotti.

PALMEIRAS - Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Emiliano Martínez, Lucas Evangelista e Mauricio; Facundo Torres, Sosa e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.

ÁRBITRO - Davi De Oliveira Lacerda (ES).

HORÁRIO - 20h30.

LOCAL - Engenhão, no Rio.

