Palmeiras elimina Flamengo com golaços e vai à semi do Brasileiro feminino

17/08/2025 12h28

Neste domingo, na Arena Barueri, o Palmeiras venceu o Flamengo por 3 a 0 e avançou à semifinal do Campeonato Brasileiro feminino. O Verdão reverteu a desvantagem de 3 a 2 sofrida na ida e passou à próxima fase com agregado de 5 a 3. Os bonitos gols foram marcados por Tainá Maranhão e Brana, na etapa inicial. Já no apagar das luzes, Amanda Gutierres decretou a vitória palestrina.

Agora, o Palmeiras enfrenta, na semifinal, o Cruzeiro, que despachou o Red Bull Bragantino. Do outro lado, duelam por uma vaga na final os rivais Corinthians e São Paulo, que eliminaram Bahia e Ferroviária, respectivamente.

Contra o Cabuloso, o Alviverde faz o primeiro jogo dentro de casa, em Barueri, e decide na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG).

Antes do duelo da semifinal, o Palmeiras volta aos gramados nesta quarta-feira, às 15h (de Brasília), para enfrentar o Taubaté, no Estádio Joaquim de Morais Filho, pelo Paulistão feminino. Eliminado, o Flamengo tem como próximo compromisso o São Paulo, no dia 17 de setembro, fora de casa, às 18h, pela Copa do Brasil feminina.

Palmeiras x Flamengo: o jogo

Primeiro tempo

O Palmeiras abriu o placar aos 15 minutos com um golaço de Tainá Maranhão. A atacante recebeu na ponta esquerda da grande área, driblou a marcação e bateu colocado no ângulo superior esquerdo, sem chance para a goleira Vivi, que ficou parada.

O Flamengo buscou reagir com contra-ataques e bolas aéreas perigosas, como a finalização de Ju Ferreira dentro da área, mas Tapia conseguiu salvar. Brena ainda arriscou de fora da área, mas a goleira adversária impediu o segundo gol.

Segundo tempo

Logo aos 3 minutos, Amanda Gutierres quase ampliou, mas acertou a trave. O destaque da etapa foi aos 7 minutos, com Brena, que, após recuperar a posse de bola, finalizou perto do círculo central e marcou um golaço de cobertura, encobrindo a goleira adversária e colocando o Palmeiras à frente no placar agregado.

Durante o restante da partida, o Palmeiras continuou criando chances, enquanto o Flamengo tentou responder com jogadas individuais e cobranças de bola parada, incluindo uma bicicleta de Gláucia que passou perto do gol.

Para decretar a vaga, Amanda Gutierres marcou aos 50 minutos. A centroavante, dentro da pequena área, aproveitou cruzamento de Greicy e mandou para o fundo das redes.

