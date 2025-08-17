Topo

Onde vai passar Santos x Vasco pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

17/08/2025 10h00

Santos e Vasco duelam na tarde de hoje, às 16h (de Brasília), no Morumbis, em São Paulo, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? Globo (TV aberta —exceto Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Santa Catarina) e Premiere (pay-per-view).

O Santos chega embalado por duas vitórias seguidas. Na última rodada, o Peixe venceu o Cruzeiro por 2 a 1, no Mineirão.

O Vasco vive fase difícil. São cinco jogos sem vencer. O Cruz-Maltino vem de um empate em 1 a 1 com o Atlético-MG, em São Januário.

Santos x Vasco -- Campeonato Brasileiro

  • Data e hora: 17 de agosto, às 16h (de Brasília)
  • Local: Morumbis, em São Paulo (SP)
  • Transmissão: Globo (TV aberta --exceto Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Santa Catarina) e Premiere (pay-per-view)

