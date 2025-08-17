Onde vai passar Santos x Vasco pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

Colaboração para o UOL, em São Paulo

Santos e Vasco duelam na tarde de hoje, às 16h (de Brasília), no Morumbis, em São Paulo, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? Globo (TV aberta —exceto Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Santa Catarina) e Premiere (pay-per-view).

O Santos chega embalado por duas vitórias seguidas. Na última rodada, o Peixe venceu o Cruzeiro por 2 a 1, no Mineirão.

O Vasco vive fase difícil. São cinco jogos sem vencer. O Cruz-Maltino vem de um empate em 1 a 1 com o Atlético-MG, em São Januário.

Santos x Vasco -- Campeonato Brasileiro