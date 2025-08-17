Onde vai passar Manchester United x Arsenal pelo Inglês? Como assistir ao vivo
Manchester United e Arsenal entram em campo hoje, às 12h30 (de Brasília), no Old Trafford, em Manchester, pela 1ª rodada do Campeonato Inglês.
Onde assistir? O jogo será transmitido ao vivo pela ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).
O Manchester United tenta apagar a péssima impressão deixada na temporada passada. A equipe de Casemiro e companhia terminou a Premier League na 15ª colocação, com 42 pontos somados.
O Arsenal quer melhorar ainda mais a campanha do ano passado, quando terminou na 2ª colocação, com 74 pontos. Os Gunners não vencem a Premier League desde a temporada 2003/04.
