Onde vai passar Manchester United x Arsenal pelo Inglês? Como assistir ao vivo

Rúben Amorim comanda o Manchester United - Carl Recine/Getty Images
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

17/08/2025 07h00

Manchester United e Arsenal entram em campo hoje, às 12h30 (de Brasília), no Old Trafford, em Manchester, pela 1ª rodada do Campeonato Inglês.

Onde assistir? O jogo será transmitido ao vivo pela ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

O Manchester United tenta apagar a péssima impressão deixada na temporada passada. A equipe de Casemiro e companhia terminou a Premier League na 15ª colocação, com 42 pontos somados.

O Arsenal quer melhorar ainda mais a campanha do ano passado, quando terminou na 2ª colocação, com 74 pontos. Os Gunners não vencem a Premier League desde a temporada 2003/04.

Manchester United x Arsenal -- Campeonato Inglês

  • Data e hora: 16 de agosto, às 12h30 (de Brasília)
  • Local: Old Trafford, em Manchester (ING)
  • Transmissão: ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming --de acordo com as condições da plataforma)

