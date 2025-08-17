Topo

Onde vai passar Internacional x Flamengo pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

Colaboração para o UOL, em São Paulo

17/08/2025 12h00

Internacional e Flamengo duelam na noite de hoje, às 18h30 (de Brasília), no Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? A partida será transmitida ao vivo com exclusividade pelo Premiere (pay-per-view).

Inter e Flamengo disputam o segundo de três confrontos seguidos. O primeiro foi o jogo de ida das oitavas da Libertadores, vencido pelo Flamengo por 1 a 0, no Maracanã. A volta acontece na quarta-feira (20).

O Inter reagiu no Brasileirão. Somou três vitórias em cinco rodadas e, na última, bateu o Red Bull Bragantino por 3 a 1, fora de casa.

O Flamengo está na liderança. O Rubro-Negro venceu quatro dos últimos cinco jogos, incluindo o 2 a 1 sobre o Mirassol, na última rodada.

Internacional x Flamengo -- Campeonato Brasileiro

  • Data e hora: 17 de agosto, às 18h30 (de Brasília)
  • Local: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)
  • Transmissão: Premiere (pay-per-view)

