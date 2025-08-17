Topo

Onde vai passar Botafogo x Palmeiras pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

Colaboração para o UOL, em São Paulo

17/08/2025 15h00

Botafogo e Palmeiras duelam na noite de hoje, às 20h30 (de Brasília), no Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? Amazon Prime (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

Botafogo e Palmeiras voltam a se encontrar. O último duelo havia sido nas oitavas do Mundial de Clubes, quando o Alviverde venceu por 1 a 0 na prorrogação, gol de Paulinho.

O Botafogo reagiu no Brasileirão. O Glorioso goleou o Fortaleza por 5 a 0 na última rodada.

O Palmeiras também manteve o embalo. O Alviverde venceu o Ceará por 2 a 1 no último compromisso pelo nacional.

Botafogo x Palmeiras -- Campeonato Brasileiro

  • Data e hora: 17 de agosto, às 20h30 (de Brasília)
  • Local: Nilton Santos, no Rio de Janeiro
  • Transmissão: Amazon Prime (streaming --de acordo com as condições da plataforma)

Ao assinar o serviço de streaming pelo nosso link, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso.

