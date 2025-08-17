Onde vai passar Atlético-MG x Grêmio pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

Colaboração para o UOL, em São Paulo

Atlético-MG e Grêmio se enfrentam hoje, às 16h (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? Globo (TV aberta —para Minas Gerais [exceto Juiz de Fora], Rio Grande do Sul e Santa Catarina) e Premiere (pay-per-view).

O Galo busca uma sequência positiva para subir na classificação. O Alvinegro não perde há duas rodadas e vem de um empate com Vasco em 1 a 1, em São Januário.

O Grêmio tenta vencer para ficar distante da zona do rebaixamento. O Tricolor vem de uma frustrante derrota por 1 a 0 diante do Sport, em Porto Alegre.

