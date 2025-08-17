Topo

Esporte

Onde vai passar Atlético-MG x Grêmio pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

Arena MRV recebe o duelo deste domingo - Pedro Souza / Atlético
Arena MRV recebe o duelo deste domingo Imagem: Pedro Souza / Atlético
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

17/08/2025 10h00

Atlético-MG e Grêmio se enfrentam hoje, às 16h (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? Globo (TV aberta —para Minas Gerais [exceto Juiz de Fora], Rio Grande do Sul e Santa Catarina) e Premiere (pay-per-view).

Relacionadas

Copa do Brasil: Sorteio coloca três maiores campeões vivos do mesmo lado

Grêmio ouve nova negativa do Al Rayyan e desiste de Róger Guedes

Hernan: Mano entregou o cargo após derrota do Grêmio para o Sport

O Galo busca uma sequência positiva para subir na classificação. O Alvinegro não perde há duas rodadas e vem de um empate com Vasco em 1 a 1, em São Januário.

O Grêmio tenta vencer para ficar distante da zona do rebaixamento. O Tricolor vem de uma frustrante derrota por 1 a 0 diante do Sport, em Porto Alegre.

Atlético-MG x Grêmio -- Campeonato Brasileiro

  • Data e hora: 17 de agosto, às 16h (de Brasília)
  • Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)
  • Transmissão: Globo (TV aberta --para Minas Gerais [exceto Juiz de Fora], Rio Grande do Sul e Santa Catarina) e Premiere (pay-per-view)

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Esporte

Jogo do Palmeiras hoje (17) pelo Brasileirão: horário e onde assistir ao vivo

Transmissão ao vivo de Manchester United x Arsenal pelo Inglês: veja onde assistir

Atlético-PI faz história e conquista o Brasileirão feminino A3 em Teresina

Luxemburgo critica Neymar e sugere caminho para seleção: 'Tem um ego maior do que ele'

Rogério Ceni amplia bom retrospecto recente contra o Corinthians após triunfo; veja

Carlos Miguel chega em SP rumo ao Palmeiras: 'Futebol não espera o amanhã'

Onde vai passar Atlético-MG x Grêmio pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

Onde vai passar Santos x Vasco pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

Garro reconhece fase difícil e cobra união no Corinthians: 'Futebol é dentro e fora de campo'

CBF divulga áudios do VAR de Corinthians e Bahia: 'Lance muito difícil'

Messi brilha na volta aos gramados com assistência de calcanhar em vitória do Inter Miami